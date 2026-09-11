El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, puso en marcha el programa "Mi DNI Joven", una iniciativa ejecutada por la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con el apoyo del Ministerio de Educación.

La propuesta tiene como objetivo principal garantizar el derecho fundamental a la identidad mediante operativos itinerantes en los colegios secundarios, facilitando la renovación documentaria a estudiantes de entre 14 y 18 años.

La medida está dirigida específicamente a los jóvenes que cumplieron los 14 años y aún no habían realizado la actualización obligatoria, extendiéndose también a alumnos de hasta 17 y 18 años que continuaban escolarizados con el trámite pendiente.

Enmarcado en el Mes de la Juventud, el programa busca derribar barreras económicas, administrativas o de traslado gracias al trabajo coordinado con los directivos y docentes, quienes detectan las necesidades dentro de la comunidad escolar.

Alcance territorial

Durante el lanzamiento, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó el impacto social y económico de la medida: "Este evento representa traer el servicio acá a la escuela de forma totalmente gratis, lo cual también es una ayuda para los padres porque no van a tener que perder tiempo ni tener que gastar para que sus hijos renueven el DNI". Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de la identificación legal ante la habilitación del voto a los 16 años.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, subrayó el compromiso interministerial para maximizar el alcance de la política pública en todo el territorio provincial. En la misma línea, la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, recalcó que tener el documento al día resulta vital para las distintas acciones que los jóvenes comienzan a emprender en esta etapa.

Utilidad del trámite y cronograma de visitas

Desde la cartera de Gobierno recordaron que contar con el DNI actualizado es un requisito indispensable para múltiples gestiones de la vida cotidiana, tales como:

La personalización de la tarjeta SUBE y la obtención del carnet de conducir.

El inicio de actividades bancarias y el acceso a beneficios de ANSES.

Inscripciones escolares y universitarias, además de la realización de viajes.

La correcta inclusión en los padrones electorales para fomentar el sufragio.

El puntapié inicial del programa se llevó a cabo este jueves 10 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, en el Colegio Secundario Antonio de la Torre, ubicado en Villa Krause (departamento Rawson). Tras este primer despliegue, el cronograma continuará de manera progresiva por diferentes instituciones de la provincia.

Desde el área oficial indicaron que los directivos de establecimientos interesados en adherirse al programa pueden solicitar información o coordinar visitas a través del correo electrónico midnijoven@sanjuan.gob.ar.