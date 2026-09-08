La Justicia ordenó que Aníbal Lotocki permanezca detenido preventivamente en la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por las lesiones graves sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Estefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi. La decisión se tomó ante el riesgo de fuga, mientras la sentencia todavía espera una definición de la Corte Suprema.

La medida fue dispuesta este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, luego de un pedido presentado por el fiscal Sandro Abraldes y acompañado por las querellas.

Lotocki había sido condenado inicialmente en febrero de 2022 a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina por lesiones graves reiteradas contra las cuatro pacientes.

Más tarde, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó su responsabilidad, incorporó una condena por estafa contra Gabriela Trenchi y elevó la pena a ocho años de cárcel y diez años de inhabilitación profesional.

Por qué ordenaron que permanezca detenido

La condena todavía no quedó firme debido a que la defensa de Lotocki presentó una queja ante la Corte Suprema, luego de que fuera rechazado un recurso extraordinario.

Sin embargo, el tribunal consideró que la situación procesal cambió desde el último pedido de detención, realizado en 2023. Los jueces tuvieron en cuenta que la condena ya fue confirmada por Casación y que solamente resta la decisión del máximo tribunal sobre el planteo de la defensa.

Para los magistrados, el avance de la causa aumenta la posibilidad de que Lotocki deba comenzar a cumplir una pena efectiva y, en consecuencia, también incrementa el riesgo de fuga.

Además, evaluaron antecedentes de su conducta durante el proceso. Según consta en la resolución, el médico incumplió en tres oportunidades con la obligación de informar ausencias de más de 24 horas de su domicilio y se mudó fuera de la Ciudad de Buenos Aires sin contar con autorización judicial.

Lotocki ya se encuentra detenido

La resolución no implica que Lotocki deba ser trasladado nuevamente a prisión, debido a que ya permanece privado de su libertad por otra causa.

Actualmente está detenido a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, que lleva adelante el juicio por la muerte de Cristian Zárate. En ese expediente, Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento del hombre luego de una intervención estética realizada en abril de 2021.

Por ese motivo, el TOC N° 28 dispuso una “anotación conjunta”, para que la detención también quede formalmente vinculada al expediente por las lesiones de Luna, Sosa, Xipolitakis y Trenchi.

La decisión busca garantizar que el médico permanezca sometido al proceso judicial mientras se aguarda una resolución definitiva sobre la condena de ocho años de prisión.