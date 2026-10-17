La Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines consiguió su clasificación a la final de los World Skate Games Asunción 2026 tras vencer a España por penales en una semifinal electrizante. Luego del encuentro, el capitán Lucas Ordóñez habló en exclusiva con GRUPO HUARPE y destacó la fortaleza del equipo, el trabajo colectivo y la actuación decisiva de Constantino Acevedo, a quien consideró el mejor arquero del mundo.

En diálogo con el enviado especial Maximiliano Maldonado, quien realiza la cobertura del Mundial desde Paraguay, Ordóñez se mostró emocionado por haber alcanzado una nueva final y reconoció el esfuerzo de ambos seleccionados. "Yo creo que España tampoco se lo merecía a esta altura. Son grandísimos equipos que se preparan igual o mejor que nosotros", expresó sobre la eliminación del conjunto europeo.

El capitán también recordó la espina que había quedado tras el enfrentamiento con España de hace dos años y destacó la reacción argentina en los minutos finales. Además, felicitó a sus compañeros por mantener la confianza cuando el equipo estaba en desventaja y resaltó que el premio al esfuerzo será disputar una nueva final del mundo el próximo domingo.

La confianza del plantel y el protagonismo de Acevedo

Ordóñez fue determinante durante el encuentro, ya que convirtió el empate 2-2 en los últimos minutos del tiempo reglamentario y también anotó en la definición por penales. Sin embargo, evitó quedarse con el protagonismo individual y puso el foco en el trabajo colectivo.

"Lo hemos hecho entre todos. Hemos confiado, hemos sido positivos hasta el final", aseguró. En ese sentido, recordó que Argentina comenzó el Mundial con una derrota ante Francia y que el plantel debió realizar una profunda autocrítica para mejorar su rendimiento.

Según explicó, el equipo fue creciendo a lo largo de la competencia y ante España mostró una de sus mejores versiones, especialmente en defensa. También tuvo palabras de reconocimiento para Constantino Acevedo, figura de la clasificación tras detener tres penales en la definición.

"Me canso de decirlo, pero tenemos el mejor arquero del mundo", afirmó el capitán, quien destacó que Acevedo sostuvo al seleccionado en los momentos más difíciles del torneo.

Ordóñez anticipó la final contra Francia

Con el pasaje a la final asegurado, Argentina tendrá la oportunidad de enfrentar nuevamente a Francia, seleccionado que lo derrotó en el debut y que consiguió su clasificación tras eliminar a Portugal.

Sobre el próximo rival, Ordóñez aseguró que no le sorprendió su llegada a la definición. "No tengo ninguna sorpresa de que Francia esté en la final", sostuvo, al tiempo que destacó la calidad del plantel europeo y el trabajo de su entrenador.

Finalmente, el capitán remarcó que Argentina deberá recuperar energías y analizar el juego francés para afrontar el compromiso del domingo, cuando buscará conquistar el título mundial.