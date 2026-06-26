Orestone Mining confirmó una zona de óxido de oro tipo stockwork y delineó dos nuevos blancos de exploración en su proyecto Francisca, en la provincia de Salta, según los resultados de una campaña de muestreo y mapeo realizada entre marzo y abril de este año. La minera canadiense (TSXV: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FSE: O2R2) anunció este viernes 26 de junio los resultados de la Fase I del programa. Los trabajos de campo permitieron delimitar una tendencia mineralizada de 1.500 metros de longitud en dirección noroeste, donde el sistema de oro y plata aflora en numerosas áreas en superficie.

El mapeo de reconocimiento identificó dos nuevos sistemas de mineralización de oro: la Zona Kelly y la Zona Tom East. La Zona Kelly, ubicada a 250 metros de la Zona Sur, presenta amplias zonas de stockwork mineralizado con leyes de 0,24 a 0,41 gramos por tonelada de oro. La Zona Tom East, situada a 120 metros al este de la Zona Sur, arrojó en la trinchera 6B un intervalo de 21 metros con 4,45 gramos por tonelada de oro en coluvio. Ambas zonas se encuentran abiertas en tres direcciones.

El sistema de stockwork de la Zona Sur se definió a lo largo de 400 metros de largo y un ancho que varía entre 30 y 75 metros. El promedio de ley de 332 muestras extraídas de 13 trincheras en esta zona es de 1,04 gramos por tonelada de oro y 7,80 gramos por tonelada de plata.

Las zonas aflorantes se encuentran dentro de una franja de 500 a 1.000 metros de ancho de sedimentos alterados y están delimitadas por una anomalía de cargabilidad IP de 1.700 metros de largo por 500 a 700 metros de ancho, con una respuesta de 7,9 mV/V que parece estar relacionada con la mineralización.

El presidente y director ejecutivo de Orestone Mining, David Hottman, destacó el avance de la exploración.

"En el proyecto de oro y plata Francisca, la exploración continúa definiendo nuevos objetivos de oro y plata que proporcionan una escala adicional a lo largo de la tendencia de 1,5 km. Orestone emplea técnicas geológicas y geofísicas avanzadas en la exploración para definir objetivos de alto potencial de manera rentable que puedan ser probados sistemáticamente mediante perforación", afirmó Hottman.

El proyecto Francisca se encuentra a unos 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta. La compañía considera que el sistema geológico reúne condiciones para albergar un depósito de oro y plata explotable mediante minería a cielo abierto.

La información recopilada durante esta etapa servirá para definir la ubicación de una futura campaña de perforación.