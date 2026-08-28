Con la mirada puesta en los más chicos y con la solidaridad como motor, un grupo de sanjuaninos lleva adelante este domingo 30 de agosto un chocolate en Villa Palacios, en Caucete. Daniel Tramontini contó a DIARIO HUARPE que la iniciativa comenzó alrededor del año 2019 y que se fortaleció durante la pandemia.

El objetivo es acompañar a unas 100 niñas y niños de la zona con un gesto que, aunque parece sencillo, representa mucho para quienes lo reciben. “Nosotros hacemos todos los años un chocolate solidario con el aporte de todas las personas y nuestros compañeros”, explicó Tramontini.

Un chocolate preparado entre todos

Para esta nueva edición, los organizadores cuentan también con el acompañamiento de Desarrollo Humano y de la Dirección de Control Operativo, lugar donde trabaja Tramontini. Sin embargo, remarcaron que cada aporte particular es fundamental para poder llevar adelante la jornada.

La actividad tendrá lugar este domingo. Los colaboradores comenzarán a organizarse desde las 12, mientras que el chocolate está previsto para las 15. “Todo para nosotros nos suma”, destacó Daniel al enumerar las posibilidades para quienes quieran colaborar. Entre los elementos que necesitan se encuentran ropa y calzado en buen estado, mercadería, leche, cacao, golosinas y juguetes.

Una espera que se repite cada año

Según relató Tramontini, la recepción de las familias de Villa Palacios siempre es muy cálida. “La gente es muy amable, muy cariñosa y los chicos siempre están esperando que les llevemos algo”, contó.

La intención es que quienes quieran acercarse puedan hacerlo no solamente con una donación, sino también ofreciendo su tiempo para ayudar durante la jornada. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Daniel Tramontini a través de WhatsApp al 2645011331.

La propuesta vuelve a poner en el centro una idea sencilla: cuando muchas personas aportan algo, por pequeño que parezca, es posible transformar una tarde en un recuerdo especial para un centenar de chicos.