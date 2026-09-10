Oriana Sabatini contó por qué Dybala le tiene miedo y lo traumó de por vida

La convivencia entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala sumó una nueva y particular anécdota a partir de los hábitos que la cantante presenta durante sus horas de descanso. Durante una entrevista en el programa Sería Increíble de la señal OLGA, la artista compartió detalles sobre las reacciones involuntarias que protagoniza mientras duerme y el impacto que estas generan en su marido.

A pesar de aclarar que no padece de sonambulismo, la joven confirmó que sus risas nocturnas son un hecho habitual en la rutina del hogar. “No soy sonámbula pero me río mientras sueño y le ha pasado a mi pobre marido despertarse con mis carcajadas a la mitad de la noche”, reveló Oriana al aire.

La situación cobró mayor dimensión tras un evento puntual que sobrepasó el simple hecho de interrumpir el sueño del futbolista con risas. Según recordó la propia protagonista, existió un momento en la habitación que provocó una marcada reacción de temor en el jugador.

“Esto lo traumó a Paulo. Una noche se giró en la cama y me vio sentada, con los ojos cerrados mientras señalaba un pasillo”, relató la cantante sobre el episodio que desconcertó a su pareja. La artista explicó que el deportista le manifestó el impacto que le causó verla en esa postura en la penumbra.

Sobre esa conversación posterior en la pareja, la joven sostuvo que “Sin dudas me ama, pero me reconoció que le dio mucho miedo esa situación”, abordando el tema con tono divertido. Ante estos acontecimientos, la entrevistada manifestó su deseo de conocer cómo suena su risa en ese estado e intentó conseguir un registro de audio a través de su esposo, aunque la grabación no se concretó hasta el momento.