Oriana Sabatini reveló dónde planea vivir junto a Paulo Dybala

La incertidumbre sobre el destino profesional de Paulo Dybala generó múltiples especulaciones entre sus fanáticos, especialmente en torno a la posibilidad de que regrese a radicarse en Argentina junto a su esposa y su hija. En una entrevista brindada a Fede Flowers para el programa LAM, emitido por América TV, Oriana Sabatini abordó estos interrogantes y, si bien optó por mantener la cautela respecto a las gestiones deportivas, manifestó sus intenciones de volver a residir en el país.

Al ser consultada específicamente sobre un eventual pase del futbolista a Boca Juniors, Sabatini prefirió no brindar precisiones sobre las negociaciones en curso. "Me gusta eso que decís, pero la verdad es que no sé, no tengo idea. Y lo que sé tampoco lo voy a contar porque son tratativas y cuestiones de la carrera de Paulo", afirmó la entrevistada, quien inmediatamente reafirmó el compromiso con su pareja al asegurar que "él sabe que lo voy a apoyar en todo".

A pesar de las variables del mercado de pases, la actriz compartió su proyección a largo plazo para el núcleo familiar. "Obvio que me gustaría estar acá, pero sé que, a pesar de los deseos, su carrera no dura tanto. Quizá cuando se retire podamos venir al país y quedarnos definitivamente", explicó respecto a sus expectativas personales y al retiro de la actividad profesional del delantero.

Por otra parte, el diálogo televisivo incluyó las repercusiones generadas en las plataformas digitales a raíz de sus recientes declaraciones sobre la maternidad, donde había calificado su proceso de embarazo como una experiencia traumática. Frente a los cuestionamientos recibidos por parte de algunos usuarios en las redes sociales, Sabatini se mostró indiferente ante las opiniones ajenas. "Me da igual lo que digan de mi y de mi cuerpo. Con una hija no me importa nada; lo que quieran decir, que lo digan", aseveró, para luego concluir con su postura frente a las reacciones virtuales señalando que "no leo los comentarios malos, no pongo ni gasto mi energía en eso".