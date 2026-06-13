Oriana Sabatini reveló la verdad de las peleas de las mujeres de la Selección

Oriana Sabatini brindó detalles sobre la realidad del entorno de la Selección Argentina durante una entrevista con Puro Show el 12 de junio a las 12.58 horas. En medio de su estadía en el país junto a Paulo Dybala, la cantante despejó dudas sobre la supuesta rivalidad entre las parejas de los integrantes de la Scaloneta.

La artista comenzó aclarando que "Mi relación con las otras botineras fue bárbara, armamos un grupo de mujeres" para definir el vínculo generado entre las familias de los campeones del mundo.

La joven destacó que esta unión surgió para enfrentar las dificultades logísticas de los torneos internacionales. Según su visión, "Está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en un momento que por ahí es re lindo, pero estás de acá para allá con nenes chiquitos y en un país sin amigos" respecto al rol de contención. Para ella, "Es re lindo que las mujeres y las familias se puedan acompañar así" en esos contextos de constante traslado.

Sobre las versiones de peleas internas, Sabatini fue tajante y aseguró que "No había cruces, no es tan interesante como la gente cree el grupo de las mujeres" mientras recordaba su experiencia.

También se refirió al funcionamiento de la comunicación digital y explicó que "Yo sigo en el chat, pero capaz armaron otro. En ese caso sería perfecto porque no convocan siempre a los mismos jugadores y no son las mismas las que viajan" debido a que este año no asistirá por la ausencia de Dybala en la lista.

Finalmente, la intérprete se sinceró sobre su propia forma de manejarse dentro del círculo social del fútbol. Aunque valora el trato recibido, admitió que prefiere la tranquilidad de su hogar.

Al ser consultada sobre las salidas grupales, manifestó que "Yo me junto con mis amigas, pero en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo agradezco que me tengan en cuenta. Lo que pasa es que yo soy más de quedarme en mi casa" para concluir su descripción de la convivencia diaria.