Oriana Sabatini reveló qué es lo peor de vivir con Dybala: "Tengo dos vidas"

Aprovechando que Paulo Dybala no forma parte de los convocados para el Mundial, el futbolista y Oriana Sabatini viajaron a la Argentina junto a su hija Gia para compartir tiempo con su familia y amigos. Durante su paso por el programa de streaming Olga, la cantante abrió su corazón sobre lo que significa para ella este tiempo compartido en el país y recordó que "El año que nos casamos estuvimos casi un mes acá y fue re lindo".

Vivir entre Europa y Sudamérica no siempre es sencillo para la joven, quien se siente dividida emocionalmente entre sus afectos. Al respecto admitió con sinceridad que "Yo siempre siento que tengo dos vidas y me cuesta mucho unirlas".

Esta distancia física suele traducirse en ausencias constantes del deportista en fechas clave del círculo íntimo de la artista. Ella misma reveló que "Paulo nunca está ni para los casamientos de mis amigas, ni para los cumpleaños, e incluso para mis cosas de laburo".

Sin embargo, Oriana se encargó de aclarar que esto no responde a una falta de voluntad por parte del jugador, sino a las estrictas obligaciones profesionales de su club. "No es porque no quiere, sino porque no puede. Él tiene que estar en Roma jugando", remarcó.

Esta situación genera anécdotas curiosas en las celebraciones sociales a las que ella debe asistir sin compañía. La modelo compartió entre risas que "Por ejemplo, en los casamientos me ponen en la mesa de los solteros porque mi pareja no está. Es muy loco".

La maternidad también transformó profundamente la dinámica de sus estadías en Buenos Aires. Sobre esta evolución personal, la hija de Catherine Fulop comentó que "La última vez que vine a Argentina me quedé en la casa de mis papás, en mi cuarto de la adolescencia. Ahora las cosas cambiaron, soy madre y ya tenemos un lugar para quedarme con mi marido y mi hija".

A pesar de sus nuevas responsabilidades, reconoció que pisar suelo argentino la conecta inmediatamente con su pasado. "Igual yo sigo siendo una adolescente. Cuando vuelvo a Argentina vuelvo a sentir esa sensación", concluyó.