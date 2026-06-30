Orlando Gill se convirtió en el gran protagonista de Paraguay en el Mundial 2026, tras ser determinante en la clasificación a los octavos de final luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales.

El arquero fue clave en el desarrollo del partido disputado en Boston, donde primero sostuvo el resultado con intervenciones importantes en el tiempo suplementario y luego atajó dos remates en la definición desde los doce pasos, asegurando el histórico pase de su selección. “Una emoción enorme, un privilegio, eliminamos a un campeón. Esto va dedicado para todo el pueblo”, expresó Gill tras el encuentro.

El rendimiento del guardameta llegó en medio de un contexto de crecimiento deportivo acelerado. En 2024, se consolidó como titular en San Lorenzo y su nivel lo llevó a debutar con la Selección de Paraguay en un triunfo por 1 a 0 ante Perú.

Su evolución continuó en el fútbol argentino, donde tras un paso por la Reserva logró asentarse como titular en Primera durante 2025, convirtiéndose en una de las figuras del torneo y en uno de los arqueros más destacados del campeonato.

Sin embargo, detrás de su presente deportivo, su entorno familiar reveló una historia marcada por dificultades económicas. Su esposa, Melissa Ávalos, contó que durante los primeros años de la carrera del futbolista debieron atravesar serias complicaciones para sostener los gastos familiares, especialmente tras el nacimiento de su hijo Lautaro.

Según relató, en ese período Gill llegó a vender pertenencias personales y elementos deportivos para cubrir necesidades básicas y afrontar tratamientos médicos del niño. “Vendió sus prendas del club, sus zapatillas, su camiseta de la Sub 20. Vendió todo para poder salir adelante”, expresó su pareja en redes sociales.

El arquero también atravesó un proceso de reconstrucción deportiva. En sus inicios, incluso jugó como mediocampista central en divisiones formativas antes de consolidarse definitivamente como arquero.

Con el paso del tiempo, su rendimiento lo llevó a convertirse en pieza clave de su equipo y a alcanzar su mejor versión en el Mundial 2026, donde su actuación ante Alemania lo posicionó como uno de los nombres propios de la jornada.

Tras el partido, Gill destacó el análisis previo de los ejecutores rivales en la tanda de penales y la importancia del trabajo colectivo para sostener el resultado. “Fue un partido muy complicado, pero supimos resistir y ganar en los penales”, señaló.

La clasificación paraguaya a octavos se suma así a una de las sorpresas del torneo, con Gill como figura central de una noche que quedará marcada en la historia del seleccionado guaraní.