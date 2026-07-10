El Mundial 2026 marcó un antes y un después en la carrera de Orlando Gill. El arquero paraguayo de San Lorenzo fue una de las grandes figuras de su selección y sus destacadas actuaciones comenzaron a despertar el interés de varios clubes del fútbol europeo.

Con apenas 24 años, el guardameta fue elegido como el mejor jugador de los partidos frente a Alemania y Francia. Su desempeño, especialmente en la definición por penales que le permitió a Paraguay avanzar a los octavos de final, lo posicionó entre los futbolistas con mayor proyección del torneo.

Uno de los primeros clubes vinculados con el arquero fue el Manchester United. Según informó la BBC Sport, el conjunto inglés sigue de cerca la evolución del futbolista de San Lorenzo, aunque hasta el momento no trascendieron negociaciones ni una oferta oficial.

Al interés del equipo de la Premier League se suman versiones difundidas por medios argentinos y paraguayos que lo relacionan con Torino, Lazio e Ipswich Town. Además, Aston Villa también seguiría su situación de cara al mercado de pases, especialmente si se concreta una eventual salida del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

"Todavía no hay una oferta formal"

Al regresar a Paraguay, Gill fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Europa y reconoció que existen sondeos, aunque aclaró que aún no recibió ninguna propuesta concreta.

"No te puedo decir sí o no. Me dijeron que hay, pero no una oferta formal. Nos sentaremos a hablar con el club para ver qué es lo que conviene", expresó.

El arquero tiene una cláusula de rescisión de siete millones de dólares, una cifra considerada accesible para varios equipos europeos. San Lorenzo posee el 50% de su ficha, adquirida a comienzos de 2025 por 500 mil dólares, y espera una oferta importante si finalmente se concreta su transferencia.

De la Reserva a una posible venta al fútbol europeo

En poco más de un año, Orlando Gill pasó de atajar en la Reserva de San Lorenzo a convertirse en una de las principales figuras del plantel profesional. Hasta el momento acumula 59 partidos con el Ciclón, mantiene 29 vallas invictas y atraviesa el mejor momento de su carrera, consolidado también como arquero de la selección paraguaya.

Su historia de vida también trascendió durante el Mundial. La revista estadounidense People relató los esfuerzos que realizó junto a su familia cuando nació prematuramente su hijo Lautaro. En ese período, el arquero llegó a vender camisetas, botines y hasta una casaca utilizada con la selección paraguaya Sub-20 para afrontar los gastos médicos.

El gran torneo también le permitió acercarse a algunos de sus referentes. Gill reveló que intercambió mensajes con el belga Thibaut Courtois, quien le prometió enviarle una camiseta cuando regrese a España. Además, tras el partido frente a Alemania realizó el tradicional intercambio de camisetas con el histórico arquero Manuel Neuer.

Mientras crecen las versiones sobre una posible transferencia, el paraguayo tiene previsto reincorporarse a San Lorenzo para iniciar la segunda parte de la temporada bajo las órdenes del entrenador Néstor Gorosito. Entretanto, el mercado europeo sigue de cerca a uno de los arqueros revelación del Mundial 2026.