San Lorenzo celebró la destacada actuación de su arquero Orlando Gill, quien fue figura en la tanda de penales que le permitió a la selección de Paraguay eliminar a Alemania y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales oficiales, el club de Boedo destacó el rendimiento del guardameta tras el encuentro disputado en el marco de los dieciseisavos de final. “¡Histórico! Gill atajó dos penales y fue el gran héroe del triunfo de la Albirroja ante Alemania para seguir avanzando en el Mundial. Utopía cazada, Orlando”, publicó la institución.

El posteo de San Lorenzo para Orlando Gill. (Foto: Captura X)

El mensaje rápidamente se viralizó entre los hinchas azulgranas, acumulando miles de reacciones y comentarios de reconocimiento hacia el arquero, que se consolidó como una de las figuras del partido.

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, logró sostener el empate durante gran parte del encuentro y forzó la definición desde los doce pasos, donde Gill se convirtió en protagonista al detener dos remates clave para su equipo.

En la serie de penales, Alemania falló en momentos determinantes, mientras que Paraguay logró capitalizar sus ejecuciones para sellar una clasificación histórica a los octavos de final.

El gol decisivo fue convertido por José Canale, defensor de Lanús, quien cerró la tanda que marcó la eliminación del conjunto europeo.

La actuación de Gill no solo tuvo impacto en su selección, sino también en San Lorenzo, donde su rendimiento fue celebrado como un motivo de orgullo institucional por tratarse de uno de los futbolistas formados y vinculados al club argentino.