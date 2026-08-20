Orlando Gill está cada vez más cerca de dejar San Lorenzo para continuar su carrera en Europa. El arquero paraguayo, una de las revelaciones del Mundial 2026, acumuló propuestas durante el mercado de pases y todo indica que su próximo destino estará en Francia.

El futbolista de 26 años había sido seguido con fuerza por Monza, de Italia, que presentó una propuesta cercana a los 4,5 millones de euros por el 50% de su pase. Sin embargo, la oferta no convenció al jugador ni a la dirigencia del Ciclón.

Gill tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 10 millones de dólares. Por eso, cualquier negociación deberá contemplar las condiciones que pretende la institución de Boedo.

Lille aparece como el nuevo destino

Luego de que también quedara descartada la posibilidad de Olympiacos, de Grecia, Lille tomó ventaja en la carrera por el arquero. La propuesta del club francés habría avanzado tanto en los aspectos económicos como en el proyecto deportivo.

Uno de los principales atractivos para Gill es que Lille no lo incorporaría únicamente como una apuesta a futuro. El club francés le habría garantizado la posibilidad de competir por la titularidad durante la temporada.

En el plantel aparece el arquero turco Berke Özer, con quien Gill tendría que disputar el puesto. La operación todavía debe terminar de cerrarse, pero las negociaciones avanzaron y el futuro del paraguayo parece estar cada vez más lejos de Boedo.

Una salida marcada por su gran año

La posible transferencia es consecuencia del crecimiento que tuvo Gill durante el último tiempo. Sus actuaciones en San Lorenzo y, especialmente, su rendimiento con la selección paraguaya durante el Mundial 2026 despertaron el interés de diferentes clubes europeos.

Mientras define su futuro, el arquero atraviesa además una situación particular en el fútbol argentino. Se encuentra suspendido provisionalmente luego de haber sido expulsado en el clásico frente a Huracán por un cabezazo contra Lucas Blondel.

Gill ya presentó su defensa ante el Tribunal de Disciplina, aunque todavía no se conoció una resolución definitiva. Por ahora, el arquero continúa fuera de las canchas mientras avanza una negociación que podría llevarlo directamente a la Ligue 1.

Si los últimos detalles llegan a buen puerto, Orlando Gill comenzará una nueva etapa en Europa y San Lorenzo perderá a una de sus principales figuras.