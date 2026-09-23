Oro para Rubén Ramos Meglioli y sexta medalla sanjuanina en ODESUR

Rubén Ramos Meglioli ganó la medalla de oro en la prueba madison masculina de los Juegos Odesur Santa Fe 2026, acompañado por Marcos Méndez. La dupla argentina completó los 120 giros a la pista y acumuló 43 puntos para quedarse con el primer puesto.

Oro para Ramos Meglioli

Argentina terminó por delante de Chile y Perú, que compartieron el segundo lugar con 31 puntos cada uno. De esta manera, el sanjuanino Rubén Ramos Meglioli sumó una nueva medalla para la Delegación Argentina en los Juegos Odesur.

La presea dorada se convirtió en la sexta medalla con sello sanjuanino conseguida en Santa Fe 2026. Ramos Meglioli volvió a subir al podio después de haber obtenido anteriormente una medalla en la persecución por equipos de ciclismo de pista.

Las seis medallas sanjuaninas

Antes del oro conseguido por Ramos Meglioli en la madison masculina, San Juan ya había aportado otras cinco medallas a la Delegación Argentina. Gonzalo Molina consiguió una en BMX Racing, mientras que Mateo Kalejman y Delfina Dibella lo hicieron en la contrarreloj individual de ciclismo de ruta.

A esas preseas se sumó la medalla de bronce conseguida por Maribel Aguirre en la madison femenina de ciclismo de pista. La sanjuanina compartió la prueba con Abril Garzón, en una competencia en la que completaron 80 giros y acumularon 14 puntos.

Más sanjuaninos en competencia

Las esperanzas sanjuaninas por conseguir más medallas en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 continúan vigentes. Lucas Garcés sigue en competencia en tiro con arco, mientras que Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores participan en vóley indoor.

Con el oro de Ramos Meglioli, San Juan alcanzó seis medallas para la Delegación Argentina en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. El ciclismo volvió a aportar una nueva presea para la provincia en la competencia.