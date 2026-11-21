La Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo su apertura oficial este viernes con un discurso del gobernador Marcelo Orrego, quien puso en el centro de su mensaje la identidad sanjuanina, el encuentro de las familias y el orgullo por las tradiciones de la provincia. Frente al público que participó de la celebración, el mandatario destacó que el evento representa mucho más que una propuesta artística y cultural.

“La Fiesta Nacional del Sol, más que un espectáculo, es la oportunidad que tenemos para reencontrarnos en familia, mostrar nuestra identidad, nuestras tradiciones, lo que somos, pero también lo que podríamos llegar a ser”, expresó Orrego, en una de las definiciones centrales de su intervención.

El gobernador planteó que la celebración también permite mostrar hacia afuera las capacidades de San Juan, tanto desde su cultura como desde su producción. En ese sentido, vinculó el espíritu de la fiesta con la posibilidad de proyectar el desarrollo de la provincia y generar nuevas oportunidades.

“Vale la pena mostrar San Juan, vale la pena pensar en lo que somos y también en lo que podríamos llegar a ser”, sostuvo.

Una fiesta que busca mostrar las raíces sanjuaninas

Orrego dedicó parte de su discurso a reconocer el trabajo de los artistas, bailarines y equipos de producción que hicieron posible el espectáculo central, cuya propuesta está vinculada con los orígenes del territorio sanjuanino y su patrimonio histórico y natural.

El mandatario destacó especialmente la representación de la era triásica, que transporta al público unos 230 millones de años hacia el pasado, y aseguró que la puesta en escena busca generar emoción y fortalecer el vínculo de los sanjuaninos con su historia.

“Quiero agradecerles a todos los artistas, a todos los bailarines y a toda la producción de la Fiesta Nacional del Sol. Detrás de lo que ustedes ven hay un enorme esfuerzo de muchísima gente que ha trabajado para hacerlo posible”, manifestó.

También destacó la participación de niños, adultos mayores y artistas de distintas generaciones, que forman parte de una propuesta pensada para representar la diversidad de la comunidad sanjuanina.

El crecimiento del foro y la proyección económica

Aunque el eje principal de su discurso estuvo puesto en la identidad provincial, Orrego también repasó los cambios introducidos durante su gestión, especialmente la incorporación de un espacio destinado a promover inversiones, negocios y vínculos comerciales.

En ese marco, defendió la decisión de modificar la época de realización de la celebración y explicó que la nueva impronta buscó integrar la cultura con la actividad productiva.

“Antes se hacía a fines de febrero o principios de marzo. En aquellos momentos no estábamos para hacer fiestas, estábamos para trabajar mucho, poner a San Juan en condiciones y mirar hacia adelante”, señaló.

Sobre los resultados del FNS Forum, aseguró que las rondas de negocios pasaron de aproximadamente 140 reuniones en 2024 a 150 en 2025, mientras que en esta edición se concretaron más de 400 encuentros comerciales con la participación de más de 600 empresas.

Además, afirmó que las exportaciones provinciales crecieron un 66% durante 2024 y que, en lo que va de su mandato, se duplicaron. Se trata de cifras que el gobernador presentó como parte de su balance de gestión.

El reconocimiento a las mujeres emprendedoras

Otro momento del discurso estuvo dedicado a las mujeres sanjuaninas que impulsan emprendimientos y sostienen distintas actividades económicas.

Orrego destacó que esta es la tercera edición en la que se elige a la Emprendedora Nacional del Sol y puso en valor el trabajo cotidiano de quienes transforman sus ideas en proyectos concretos.

“Son mujeres que trabajan cotidianamente, muchas de ellas en silencio, pero que mueven la economía doméstica. Son aquellas que llevan una idea a la acción, la transforman y hacen posible que aquello que alguna vez pensaron se convierta en realidad”, expresó.

San Juan como anfitriona y una mirada hacia el futuro

En el tramo final, el gobernador hizo referencia a la presencia de visitantes de otras provincias y destacó la oportunidad que representa la Fiesta Nacional del Sol para mostrar la hospitalidad de los sanjuaninos.

“Me encanta que podamos demostrar esa pasión que tenemos los sanjuaninos por ser buenos anfitriones”, afirmó, antes de remarcar que San Juan es una provincia que tiene todo para ver crecer a las nuevas generaciones.

Para cerrar, Orrego dejó una definición sobre el presente y el futuro de su gestión: “Todos los días en San Juan resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero diseñamos permanentemente el futuro de San Juan para todos los sanjuaninos”.

Con ese mensaje, el mandatario dio paso a la celebración que reúne cultura, historia, tradición y producción, con la identidad sanjuanina como protagonista.