Orrego acompañó el cierre del Ironman y destacó el movimiento turístico

El gobernador Marcelo Orrego acompañó las actividades de cierre y reconocimiento a los ganadores del Ironman San Juan 2026, una competencia internacional que impulsó el movimiento turístico y hotelero en la provincia. El evento reunió a deportistas de distintos países y permitió alcanzar una ocupación hotelera cercana al 80%, según datos difundidos por representantes del sector.

El mandatario estuvo acompañado por autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encabezadas por Guido Romero, en el marco de una edición que convirtió a San Juan en sede de las tres distancias del circuito Ironman durante un mismo año.

La llegada de atletas, familiares, entrenadores y equipos técnicos también se reflejó en la actividad gastronómica, comercial y del transporte. Desde el sector turístico estimaron que la competencia podría movilizar cerca de 5.000 visitantes, con estadías promedio de cinco noches.

El Ironman impulsó la ocupación hotelera en San Juan

El impacto turístico comenzó a sentirse durante los días previos a las competencias, cuando los participantes llegaron para acreditarse, conocer los circuitos y preparar sus equipos.

Desde el Ministerio de Turismo señalaron que el Gran San Juan registraba niveles de ocupación cercanos al 88,5% en los días previos a la prueba Full.

El movimiento también alcanzó a restaurantes, comercios y servicios de transporte. La presencia de visitantes permitió ampliar la demanda en distintos sectores económicos, más allá de las actividades deportivas.

Orrego acompañó a los protagonistas del Ironman 2026

El cierre deportivo tuvo como principales protagonistas a los argentinos Mario de Elías y Yanina Minaglia, ganadores de las clasificaciones generales masculina y femenina del Ironman Full, disputado el domingo 1 de noviembre.

De Elías completó los 226 kilómetros de competencia en 8h27m30s, mientras que Minaglia cruzó la meta en 9h54m21s.

En tanto, el Ironman 51.50, desarrollado el viernes 30 de octubre, tuvo como vencedores al paraguayo Gaetán Fetaud y a la argentina Lucila Merlo.

Las competencias comenzaron en el Dique Punta Negra, con las pruebas de natación, y continuaron por diferentes caminos de la provincia hasta finalizar en la Plaza del Bicentenario.

La ceremonia oficial de premiación de la distancia Full está programada para el lunes 2 de noviembre, a las 11:30, en la Cervecería Ancestral, ubicada sobre avenida España, en Capital.

San Juan cerró un año histórico para el Ironman

La edición 2026 permitió que San Juan albergara las tres distancias del circuito internacional durante un mismo calendario, un acontecimiento que amplió la presencia de la provincia en el escenario deportivo.

El cronograma comenzó en marzo con el Ironman 70.3, continuó el 30 de octubre con el Ironman 51.50 y culminó con la primera edición local de la distancia Full.

La organización estuvo a cargo de World Triathlon Company, con el patrocinio de empresas privadas como Veladero y Baggio, y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Además de las competencias, la Expo Ironman funcionó como un espacio de promoción para productos y destinos sanjuaninos, con propuestas vinculadas a la gastronomía, la producción y el turismo.

De esta manera, el cierre del Ironman dejó no solo resultados deportivos, sino también un movimiento de visitantes que reforzó el vínculo entre las grandes competencias internacionales y la actividad económica de San Juan.