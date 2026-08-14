Orrego anunció el primer parque solar híbrido comunitario de San Juan

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves una jornada de anuncios, inauguraciones y recorridas por obras en Iglesia. El principal anuncio fue la construcción del primer Parque Solar Híbrido Comunitario de San Juan, un proyecto que combinará generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías de litio.

Energía solar y baterías de litio

La obra contempla una central fotovoltaica de 10 MW de potencia instalada y un sistema de almacenamiento BESS de 30 MWh de capacidad. La tecnología permitirá guardar durante el día parte de la energía generada por los paneles para utilizarla durante la noche o en momentos de mayor demanda.

De esta manera, el proyecto apunta a mejorar la estabilidad del sistema eléctrico de Iglesia y fortalecer el suministro para los usuarios del departamento.

La obra será ejecutada por la empresa provincial EPSE y estará financiada en su totalidad con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero, provenientes de la actividad minera.

La premisa planteada por el Gobierno provincial es que “la energía que se genera en Iglesia se queda en Iglesia”. Los usuarios locales serán los principales beneficiarios, con prioridad para los sectores más vulnerables, según la reglamentación del EPRE.

Un centro pediátrico y obras viales

Durante su visita, Orrego también inauguró en Rodeo el nuevo Centro de Acompañamiento y Rehabilitación Integral Pediátrico (CARIP). El espacio fue refuncionalizado sobre una superficie de más de 150 metros cuadrados y cuenta con equipamiento destinado a la atención integral de niños.

Además, el mandatario recorrió distintos puntos donde avanzan obras viales. Entre ellos, la intersección de la Ruta Nacional 150 con calle Enrique Paoli, una conexión directa desde el centro de Rodeo hacia Jáchal y la Capital.

También inspeccionó los trabajos en los cruces de la Ruta Nacional 150 con la Ruta Provincial 405, acceso al centro de Iglesia y al Dique Cuesta del Viento, y con la Ruta Provincial 430, que conecta con Angualasto, Malimán y Colangüil y con emprendimientos mineros.

Finalmente, Orrego viajó a Jáchal para recorrer el operativo San Juan Cerca, que se desarrolla desde hace dos días en ese departamento.