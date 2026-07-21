El gobernador Marcelo Orrego anunció el llamado a licitación para la construcción del primer Estadio de Hockey sobre Césped de San Juan, una obra que se levantará en la Ciudad Deportiva y que apunta a acompañar el crecimiento sostenido de una disciplina que ya practican más de 8.000 sanjuaninos.

El proyecto será ejecutado de manera conjunta por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, con el objetivo de dotar a la provincia de un espacio de nivel internacional para el entrenamiento, la competencia y la formación de jugadores.

Se trata del primer estadio de estas características en San Juan y busca responder a la expansión que experimentó el hockey sobre césped en los últimos años, con una creciente participación de niños, jóvenes y adultos en clubes e instituciones de distintos departamentos.

La obra se construirá en la Ciudad Deportiva e incorporará dos canchas homologadas por la Federación Internacional de Hockey. (Gentileza)

La obra contempla la construcción de dos canchas reglamentarias homologadas por la Federación Internacional de Hockey (FIH). Una será de césped sintético de agua, la primera en la provincia con esa tecnología, mientras que la segunda será de arena. La incorporación de una cancha de agua permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento, ampliar las posibilidades de competencia y posicionar a San Juan como sede de torneos nacionales e internacionales.

La cancha principal tendrá dimensiones oficiales de 91,40 metros de largo por 55 metros de ancho y contará con césped sintético de alta densidad especialmente diseñado para la práctica del hockey. Además, dispondrá de un sistema automatizado de riego por agua que permitirá mantener las condiciones óptimas de juego y reutilizar el recurso hídrico, favoreciendo un uso más eficiente del agua.

El complejo deportivo también incluirá vestuarios para deportistas, sanitarios públicos, confitería, oficinas administrativas para la organización de competencias, depósito, sala técnica, tribunas para espectadores, torres de filmación, estacionamientos y un cierre perimetral independiente del camping del Colegio Médico.

En total, la intervención abarcará una superficie de 45.853 metros cuadrados, con alrededor de 2.000 metros cuadrados cubiertos, convirtiéndose en uno de los proyectos deportivos más importantes previstos para la provincia.

Desde el Gobierno destacaron que la nueva infraestructura permitirá fortalecer el desarrollo del hockey sobre césped, mejorar las condiciones para los clubes y deportistas locales y ampliar la capacidad de San Juan para organizar competencias de jerarquía nacional e internacional.

La iniciativa forma parte de la política de inversión en infraestructura deportiva impulsada por la gestión de Marcelo Orrego, orientada a generar nuevos espacios para la práctica del deporte, promover la formación de jóvenes talentos y brindar mejores instalaciones para las familias y las instituciones deportivas de toda la provincia.