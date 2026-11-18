El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y le mostró los avances de Casa Activa, un proyecto provincial que contempla dos espacios de asistencia social: uno destinado a niños sin cuidados parentales y otro orientado a personas con consumos problemáticos. Durante la recorrida, el mandatario aseguró que las obras de infraestructura están prácticamente finalizadas y que el paso pendiente es incorporar el equipamiento necesario.

La actividad formó parte de la agenda de la funcionaria nacional en San Juan, que incluyó visitas a establecimientos educativos y encuentros vinculados con las políticas de educación y desarrollo social. En ese marco, Orrego destacó la importancia de contar con dispositivos de atención para sectores vulnerables y remarcó el rol del Estado en el acompañamiento de las infancias.

"Estos temas son fundamentales, centrales, porque el Estado siempre tiene que estar presente, sobre todo en los más pequeños. Ustedes saben que siempre está al lado de un niño, sobre todo en esa etapa de la infancia, donde por ahí es necesaria la contención", expresó el gobernador.

Orrego explicó que el proyecto comenzó a desarrollarse durante 2023, al inicio de su gestión, en conjunto con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero. Según detalló, los predios ya contaban con obras iniciadas, pero no estaban terminados, por lo que la Provincia avanzó con los trabajos de infraestructura y adecuación de las instalaciones.

"Lo que hizo este gobierno fue avanzar en toda la infraestructura que fuera necesaria, que además lo hicimos trabajando con profesionales", sostuvo.

Consultado sobre los plazos para la puesta en funcionamiento, el mandatario señaló que la obra está prácticamente al 100% y que resta completar la adquisición del equipamiento. Sin embargo, no precisó una fecha para la apertura de los espacios.

"Prácticamente falta la compra del equipamiento porque la obra de infraestructura en general está al 100%", afirmó.

El vínculo con Nación y la agenda provincial

Durante la recorrida, Orrego también agradeció el acompañamiento de Pettovello en las gestiones vinculadas con San Juan y destacó la relación de trabajo con el Ministerio de Capital Humano. Según indicó, la funcionaria mantuvo una actitud de colaboración ante los planteos realizados por la Provincia.

"Es una persona que siempre ha estado cerca de los sanjuaninos. Cada vez que he hablado con Sandra, siempre dio una devolución o esa llamada inmediata en caso de que no se pudiera responder, y avanzamos en temas sumamente importantes", manifestó.

La agenda de Pettovello también incluyó visitas a escuelas innovadoras y a una institución primaria de San Juan. La ministra expresó su satisfacción por las actividades y por el contacto con los estudiantes.

"Me encantó lo que vi. Estuve cerca de los chicos, que es lo más importante. Fui a las escuelas innovadoras, que me parecen una maravilla, y también estuve en una escuela primaria. Estoy muy feliz de estar acá", señaló.

Orrego aprovechó el encuentro para presentar además el funcionamiento de San Juan Cerca, un dispositivo territorial que lleva distintas reparticiones del Estado provincial a los departamentos y distritos. La iniciativa busca acercar los servicios públicos a los vecinos, escuchar sus demandas y facilitar respuestas sin que deban trasladarse hasta el Centro Cívico.

"Es un dispositivo que se desarrolla en todos los puntos cardinales de San Juan, en todos los distritos de la provincia, tratando de que el Centro Cívico llegue a escuchar a todos los habitantes de cada una de las jurisdicciones", explicó.