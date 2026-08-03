El gobernador Marcelo Orrego participó este lunes de la misa en la Catedral, en memoria de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. En ese marco, expresó su acompañamiento a las familias y aseguró que la provincia atraviesa "un profundo dolor" por la pérdida de quienes dedicaron su vida al servicio público. "Han dejado huella y calaron hondo en nuestra sociedad", afirmó.

El funcionario destacó la entrega y el profesionalismo de quienes perdieron la vida mientras se dirigían a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. "Solo tengo palabras de agradecimiento, respeto y consideración para las familias, porque están atravesando momentos de mucha consternación", afirmó. "Esta situación atraviesa a todos los sanjuaninos con mucho dolor. Lo principal es estar cerca de las familias", manifestó.

El gobernador recordó que compartió distintas actividades con las víctimas y rememoró especialmente el simulacro realizado el 26 de junio, poco más de un mes antes del accidente. "La última oportunidad fue cuando desarrollamos ese simulacro con las fuerzas de seguridad, Protección Civil y Bomberos. Lo hacían con una vocación extraordinaria", señaló.

También explicó que decidió regresar de inmediato a San Juan para acompañar a los seres queridos de las víctimas. "Tenía la necesidad de volver a mi lugar, a mi tierra, para compartir un abrazo con las familias. Acá estoy para acompañarlas", expresó.

Al referirse al impacto que la tragedia provocó en las fuerzas de seguridad, Orrego sostuvo que los fallecidos dejaron una huella imborrable. "La mejor forma de recordarlos es trabajar todos los días con más responsabilidad y con la misma vocación que ellos tenían", aseguró.

El mandatario mencionó especialmente a Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Germán Videla, y resaltó que todos eran personas comprometidas con el bienestar de los sanjuaninos. "Han dejado huella y calaron hondo en nuestra sociedad", indicó.

Finalmente, reflexionó sobre la paradoja que rodeó el accidente. "Ellos se capacitaban para cuidar a los sanjuaninos y, justamente en una capacitación, ocurrió esta fatalidad. La mejor manera de recordarlos es, por supuesto, trabajar todos los días con mucha más responsabilidad, con la misma vocación que lo hacían ellos. Yo estoy seguro que la mejor forma que ellos hubieran querido de que los recordaran", cerró.