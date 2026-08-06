Esta tarde en el Centro Cultural Conte Grand, con la presencia de trabajadores y cooperativistas, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, hizo un acto de entrega de herramientas e insumos correspondientes a los programas Equipando Futuro y Programa Ideas, ambos destinados al fortalecimiento de proyectos productivos y de servicios vinculados a la economía social.

En dicho encuentro, estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego donde expresó en su discurso: “Creo en quienes no duermen para descansar, sino para seguir soñando”.

Con esta premisa, el acto sirvió para visibilizar el apoyo estatal a los sectores de la economía social, del asociativismo y el cooperativismo para que puedan desarrollarse plenamente.

Además, Orrego estuvo acompañado por el ministro el profesor Carlos Platero, quien presidió el acto de entrega, junto a Cinthya Garrido, Directora de Economía Social y Luciana Mestre, Directora de Asociativismo.

La iniciativa, articulada por la Dirección de Asociativismo y la Dirección de Economía Social, busca transformar proyectos incipientes en unidades productivas consolidadas. Durante el encuentro, el Gobernador enfatizó su convicción sobre el rol del Estado como facilitador: "Creo definitivamente en las cooperativas y en las personas que vienen a llevar la idea a la acción. El proceso cuesta, pero el Estado debe estar al lado de quienes necesitan las herramientas para cumplir sus sueños".

El valor de aprender, trabajar y producir

Bajo el lema "aprender, trabajar y producir", Orrego destacó la importancia de profesionalizar los oficios para generar un "círculo virtuoso" en la provincia. En su discurso, el mandatario compartió el éxito de programas similares, citando como ejemplo a un joven emprendedor de San Martín que, tras recibir acompañamiento estatal, logró escalar su proyecto de cunicultura de forma exitosa. "Quien trabaja tiene la posibilidad de llevar bienestar a su familia", afirmó.



Por su parte, el ministro Carlos Platero agradeció el compromiso de los equipos técnicos del Ministerio y destacó la calidad de los espacios brindados a los emprendedores en las ferias provinciales: "Hemos preparado espacios de primera calidad, con sonido y puesta en escena, para que la gente vea lo que hacen nuestras cooperativas y emprendedores".

Platero remarcó que las herramientas entregadas —que incluyen maquinaria industrial, hornos y herramientas eléctricas— son elementos indispensables que muchos necesitaban para dar un salto de calidad en su producción.



Las herramientas que se entregaron, de acuerdo a las solicitudes de cada proyecto fueron, elementos de construcción, como también para la industria textil, sublimación y otros rubros de mantenimiento de espacios verdes.

Apoyo directo al sector

La entrega incluyó a diversos emprendedores y cooperativas, destacando casos como:

Cooperativa BN Construcciones: recibió un cortador de cerámicos y un martillo demoledor.

Trabajo y Mantenimiento: obtuvo un taladro percutor y una amoladora.

Fuerza Ciudadana: fue equipada con una máquina recta industrial y una sublimadora.

Cooperativa Santa Josefina: recibió horno eléctrico, foguera y cafetera para potenciar su labor panadera.

El acto, que también contó con la presencia de legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales y los directores de las áreas involucradas, finalizó con una entrega simbólica de certificados a los emprendedores que cumplieron con procesos de formación, subrayando el compromiso de la gestión provincial con la capacitación permanente como motor del desarrollo sanjuanino.

Sobre Equipando Futuro

Está orientado fundamentalmente a cooperativas, mutuales y emprendedores locales que necesitan incorporar tecnología o infraestructura para dar un salto en su capacidad productiva. Se busca proveer bienes de capital y de uso. Los beneficiarios reciben herramientas de trabajo, maquinarias, equipamiento tecnológico, materias primas e insumos no perecederos. A través de esta política, se busca transformar actividades que a menudo comienzan de manera informal en unidades productivas consolidadas, capaces de generar nuevos ingresos y empleo genuino.

Programa IDEAS

Funciona como una incubadora destinada a emprendedores sociales (tanto con proyectos unipersonales como grupos asociativos informales) que ya tienen una iniciativa en marcha, pero necesitan apoyo técnico para optimizarla. Esto se materializa en acompañamiento profesional, capacitación y herramientas de gestión.

Las áreas de comunicación, marketing y gestión de redes sociales son las principales para su aplicación. Ambos programas forman parte de las políticas activas del Gobierno de San Juan para acompañar a los hacedores locales —con entregas periódicas de recursos en espacios como el Centro Cultural Conte Grand—, promoviendo la autonomía económica de las familias y la inclusión productiva en los distintos departamentos de la provincia.