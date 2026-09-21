El gobernador Marcelo Orrego recorrió este lunes el Festi Joven 2026 y destacó la convocatoria de jóvenes y familias que llegaron al Parque de Mayo para celebrar el Día del Estudiante y la primavera. El mandatario resaltó la variedad musical, los espacios disponibles y el clima con el que se desarrolló la jornada.

“Tiene todos los ingredientes que tiene que tener, en este caso el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, una combinación perfecta”, expresó Orrego durante su recorrida.

El gobernador puso especialmente el foco en la diversidad de propuestas musicales distribuidas en distintos sectores del parque. Según señaló, hubo alternativas tanto para quienes disfrutan del folclore como para los seguidores del rock y otros géneros.

Para Orrego, esa variedad, sumada a la energía del público, permitió generar una celebración que trascendió a los propios estudiantes. “Hace que la gente haya pasado una tarde emocionante. Los jóvenes y aquellas familias que han venido a disfrutar”, sostuvo.

La presencia de familias, uno de los puntos destacados

Uno de los aspectos que más resaltó Orrego fue la cantidad de grupos familiares que se acercaron al Parque de Mayo durante la jornada. “Yo también he tenido la oportunidad de observar muchas familias. Y eso es lo que, en definitiva, es lo más importante”, aseguró.

En ese sentido, destacó que la propuesta permitió que los estudiantes celebraran con sus pares, pero también compartieran el día con padres, hermanos y otros integrantes de sus familias. “Tener la posibilidad de disfrutar en familia en distintos momentos, compartiendo no solo con tus pares, aquellos que son jóvenes y estudiantes, sino estar en familia, es poder disfrutar de mucho más que eso”, expresó.

Orrego destacó el operativo del Festi Joven

Durante la rueda de prensa, el gobernador también hizo una mención especial al dispositivo desplegado en el Parque de Mayo y agradeció el trabajo realizado por las distintas áreas provinciales.

Orrego destacó la presencia de la Policía de San Juan y la participación del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y del Ministerio de Salud, con médicos, paramédicos y ambulancias disponibles ante cualquier eventualidad. “Quiero agradecerle a la Policía de San Juan, que hace un gran esfuerzo”, sostuvo.

El mandatario remarcó que la planificación previa resulta fundamental, pero también la capacidad de respuesta de los equipos durante el desarrollo de una convocatoria de estas características.

Servicios y programas para los jóvenes

El Festi Joven no quedó limitado a la música y las actividades recreativas. Diferentes ministerios aprovecharon la convocatoria para acercar información sobre programas y herramientas provinciales.

Orrego destacó este formato y lo comparó con el trabajo que realiza el Gobierno mediante San Juan Cerca, con diferentes áreas provinciales concentradas en un mismo espacio.

Entre las iniciativas mencionó Aprender, Trabajar y Producir y aseguró que este tipo de propuestas permite que los jóvenes, además de divertirse, conozcan alternativas de capacitación que pueden servirles para desarrollar proyectos propios. “Vienen muchos chicos y tienen la oportunidad no solo de divertirse, sino de llevarse la información para después, el día de mañana, generar un emprendimiento”, explicó.

De esta manera, el gobernador valoró el formato elegido para el Festi Joven 2026, que combinó espectáculos, actividades para distintas edades, espacios institucionales y servicios en una jornada que reunió tanto a estudiantes como a familias.