El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó el acto por el 104° aniversario del Servicio Penitenciario Provincial y también el Día del Agente Penitenciario. El funcionario habló con DIARIO HUARPE y reconoció el trabajo que realizan diariamente los hombres y mujeres encargados de la custodia y el tratamiento de las personas privadas de la libertad.

Durante el acto, Orrego destacó la tarea de los 1.430 efectivos que actualmente forman parte del Servico Penitenciario en San Juan. "Es un día muy especial, el Día del Agente Penitenciario. Se cumplen 104 años de este aniversario que tiene que ver con el Servicio Penitenciario de San Juan. Tenemos 1.430 efectivos entre hombres y mujeres que custodian y cuidan la seguridad de las personas privadas de la libertad", expresó.

El mandatario provincial resaltó además el compromiso cotidiano del personal. "Son personas que ponen mucha conducta, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Estar acá es homenajear a cada uno de ellos por el trabajo que vienen desarrollando no solo ahora, sino durante estos 104 años."

Capacitación y planificación hacia el futuro

Orrego aseguró que el Gobierno provincial continuará fortaleciendo el sistema penitenciario mediante una planificación a largo plazo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan. "Vamos a seguir trabajando con una planificación acertada, junto con el Secretario de Seguridad y el Jefe de Policía, con una mirada hacia el futuro. Por eso hablo mucho de capacitarse y de seguir planificando", sostuvo.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la Provincia impulsa obras de ampliación y modernización del Servicio Penitenciario, incorporando nueva infraestructura y tecnología para mejorar la seguridad y optimizar el funcionamiento del sistema.

También habló de la pavimentación de avenida Benavidez

Tras el acto, el gobernador también se refirió al avance de la pavimentación de avenida Benavidez, una de las arterias más importantes del Gran San Juan.

Explicó que la obra forma parte del programa provincial de pavimentos urbanos y destacó que beneficiará tanto a vecinos de Rivadavia como de Chimbas. "Son recursos que pone el Gobierno de San Juan y estoy convencido de que es un esfuerzo que vale la pena, porque mejora la calidad de vida de quienes transitan y también tiene que ver con el futuro de nuestra provincia", concluyó.