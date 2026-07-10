El gobernador Marcelo Orrego acompañó la presentación de la gastronomía sanjuanina en Caminos y Sabores 2026, una de las ferias nacionales más importantes vinculadas a la producción regional, el turismo y los alimentos argentinos.

Durante la primera jornada del encuentro, realizado en Buenos Aires, San Juan tuvo su espacio dentro de “Cocina Caminos”, una propuesta en la que las provincias presentan recetas representativas para mostrar la identidad y la riqueza de sus territorios.

La participación sanjuanina estuvo a cargo de Gabriela Noroña y Facundo Espejo, ganadores del concurso Sabores Sanjuaninos, quienes realizaron un show de cocina en vivo y prepararon platos elaborados con productos característicos de la provincia.

Una muestra de la identidad gastronómica de San Juan

Los cocineros presentaron una propuesta que combinó ingredientes tradicionales y productos regionales. Entre los platos elaborados se destacó un crocante de chuchoca con pasta de olivas verdes y conejo confitado en aceite de oliva con tomillo silvestre de Pedernal.

Además, prepararon una bondiola de cerdo braseada con arrope de uva bonarda del Valle de Tulum, acompañada por tomaticán y provoleta de cabra de Calingasta.

La presentación buscó reflejar la diversidad productiva de San Juan y el trabajo de quienes transforman las materias primas locales en experiencias gastronómicas que representan a la provincia.

Orrego destacó el valor de la gastronomía sanjuanina

Acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el gobernador resaltó la importancia de participar en espacios que permiten mostrar la calidad de la producción sanjuanina ante visitantes de todo el país.

“La gastronomía también es una forma de contar quiénes somos, de mostrar la identidad de nuestra tierra y la riqueza de nuestros productos”, expresó Orrego durante la actividad.

El mandatario señaló que este tipo de eventos permiten fortalecer la presencia de San Juan en escenarios nacionales y generar nuevas oportunidades para productores, emprendedores y trabajadores vinculados al sector.

Turismo, producción y cultura en un mismo escenario

Durante la jornada se destacó que la gastronomía funciona como una herramienta para difundir la identidad cultural de la provincia y, al mismo tiempo, impulsar las economías regionales.

En ese marco, se puso en valor el rol de productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva y las aceitunas, además de otros alimentos que distinguen a San Juan dentro del mapa gastronómico argentino.

La participación provincial en Caminos y Sabores 2026 apunta a consolidar la relación entre producción, turismo y cocina regional, mostrando la calidad de los productos sanjuaninos y el talento de quienes los convierten en propuestas gastronómicas de excelencia.

Al cierre de la primera jornada, las autoridades felicitaron a los cocineros y participantes, destacando que cada plato presentado representa la historia, la cultura y el esfuerzo de la comunidad sanjuanina.