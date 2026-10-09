Con la prevención como uno de los principales mensajes, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la bendición de las aguas en repartidor San Emiliano. Ante las mejores perspectivas hídricas para San Juan, el mandatario advirtió que una mayor disponibilidad del recurso también puede traer riesgos y aseguró que la Provincia trabaja para mitigar posibles emergencias.

“Cuando hay tanta cantidad de agua, la velocidad con la que puede llegar a bajar puede ocasionar a veces una catástrofe”, declaró a DIARIO HUARPE Orrego.

La advertencia aparece en un escenario diferente al que San Juan atravesó durante los últimos años. Después de temporadas marcadas por la sequía y los bajos caudales, el Gobierno espera un período con mayor disponibilidad de agua, aunque sostiene que ese cambio obliga a reforzar la preparación ante fenómenos extremos.

Orrego señaló que parte de ese trabajo se canaliza a través del Copre, el esquema provincial pensado para coordinar respuestas ante situaciones de emergencia. La intención, explicó, es reducir las consecuencias de eventos extraordinarios y contar con una estructura preparada para actuar frente a contingencias.

“Estamos trabajando fuertemente en el Copre. Hay que prestar mucho cuidado. Este tipo de comité que hemos podido desarrollar tiene claramente una mirada de mitigar cualquier situación”, señaló.

Más agua, pero también mayores responsabilidades

El gobernador consideró que 2026 podría presentar mejores condiciones hídricas para la provincia. Sin embargo, aclaró que esa perspectiva favorable no debe traducirse en una relajación de los cuidados ni de las políticas destinadas a administrar el recurso.

“No es una frase hecha, lo digo con mucha responsabilidad. Probablemente este año tengamos un mejor año en materia hídrica. Eso es nuestro presente”, sostuvo.

San Juan mantiene una demanda de agua cercana a los 1.200 hectómetros cúbicos y, según explicó Orrego, durante los últimos períodos llegó a disponer de aproximadamente una tercera parte de ese volumen. Una mejora en los caudales permitiría avanzar en la recuperación de reservas y aportar tanto al acuífero como a los diques.

Pero el mandatario remarcó que el cambio de escenario también debe analizarse desde la prevención. Para Orrego, tanto la escasez como los excesos generan dificultades y requieren respuestas específicas.

“Los extremos son malos”, resumió.

Obras para acompañar la prevención

La preparación frente a un escenario con mayores caudales también incluye inversiones en infraestructura. Orrego afirmó que las obras hídricas serán una de las prioridades y mencionó intervenciones vinculadas con canales y saneamiento.

Parte de los recursos obtenidos por la Provincia a partir del acuerdo con Vicuña, indicó, serán destinados a este tipo de trabajos. El objetivo es mejorar el sistema hídrico y acompañar con infraestructura las nuevas condiciones que podría presentar la temporada.

“El compromiso es permanente. Tenemos que cuidar el agua y hay que cuidarla mucho. Va a traer mucha demanda en infraestructura también, es una responsabilidad”, explicó.

El gobernador remarcó además que la prevención no depende exclusivamente de la actuación del Estado. Consideró necesario un trabajo conjunto entre distintos sectores para cuidar el recurso y reducir los posibles impactos derivados de situaciones excepcionales.

La prevención atravesó la bendición de las aguas

La tradicional ceremonia realizada en el repartidor San Emiliano se desarrolló así bajo un panorama diferente al de años anteriores. La posibilidad de contar con mejores caudales abrió expectativas favorables, pero también llevó a que el mensaje oficial estuviera atravesado por la necesidad de anticiparse a posibles riesgos.

Orrego insistió en que las obras y la coordinación permiten reducir consecuencias, aunque reconoció que determinados fenómenos naturales pueden superar incluso una infraestructura preparada con anticipación.

Por eso, el mensaje durante la bendición de las aguas combinó dos aspectos: aprovechar un escenario hídrico que podría ser más favorable para San Juan y, al mismo tiempo, mantener la prevención frente a un eventual aumento de los caudales.

Para el gobernador, la provincia deberá sostener el cuidado del agua, avanzar con infraestructura y mantener activa la coordinación ante emergencias. La mayor disponibilidad del recurso aparece como una oportunidad después de años de sequía, pero también como un escenario que exige preparación.