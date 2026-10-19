Un total de 442 familias de San Juan recibieron las escrituras de viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con lo que completaron el proceso legal para convertirse formalmente en propietarias. La entrega alcanzó a 15 departamentos y tuvo a Rawson, Chimbas, Rivadavia y Pocito como los distritos con mayor cantidad de documentos.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega y destacó que la escritura marca una diferencia fundamental respecto de la simple posesión de la vivienda, ya que brinda respaldo jurídico sobre la propiedad.

“Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya”, expresó el mandatario durante el acto. También aseguró que el Gobierno continuará trabajando para avanzar con los procesos pendientes de regularización.

La mayor cantidad de escrituras correspondió a Rawson, con 105. Le siguieron Chimbas, con 69; Rivadavia, con 64; y Pocito, con 52.

En conjunto, estos cuatro departamentos concentraron 290 documentos, equivalentes al 65,6% del total entregado.

Cómo se distribuyeron las 442 escrituras

Además de los cuatro departamentos con mayor participación, Capital recibió 36 escrituras y Sarmiento otras 33.

Santa Lucía sumó 21; Zonda, 17; Albardón, 12; Caucete, 11; 25 de Mayo, 7; San Martín, 6; Ullum, 5; y Angaco y 9 de Julio recibieron 2 cada uno.

De esta manera, la entrega abarcó tanto al Gran San Juan como a departamentos alejados de la zona metropolitana.

Qué cambia para las familias al obtener la escritura

La escritura representa la formalización jurídica de una vivienda que previamente había sido adjudicada por el IPV. Para acceder al documento, las familias deben completar las distintas etapas administrativas y cumplir los requisitos establecidos para consolidar la titularidad.

Contar con la documentación permite acreditar legalmente la propiedad ante organismos públicos y privados, realizar diferentes trámites y disponer de un respaldo formal sobre el inmueble.

También facilita la planificación de mejoras sobre la vivienda y permite ordenar su transmisión futura dentro de la familia, ya que el inmueble queda incorporado legalmente al patrimonio de sus propietarios.

La entrega de las 442 escrituras representa así el cierre de un proceso iniciado con la adjudicación de las viviendas. Para las familias beneficiadas, el paso significa dejar atrás la condición de adjudicatarias y contar finalmente con el título que acredita la propiedad de sus hogares.