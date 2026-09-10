Más de 860 vecinos de San Martín recibieron este jueves anteojos gratuitos en el marco del programa provincial Te Veo Bien. En total, se entregaron 1.050 pares de lentes monofocales y bifocales destinados a corregir problemas de visión cercana y lejana.

La actividad se desarrolló en la Unión Vecinal Barrio Pie de Palo y fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por autoridades provinciales.

Los beneficiarios accedieron a lentes monofocales y bifocales.

Los beneficiarios fueron 863 personas de distintas edades que previamente participaron de controles visuales y evaluaciones para determinar el tipo de corrección óptica necesaria.

Durante la jornada, Orrego destacó la importancia de facilitar el acceso a la salud visual y remarcó el impacto que puede tener el uso de anteojos tanto en el aprendizaje como en las actividades cotidianas. “Para nosotros es fundamental poder avanzar en estas políticas públicas, porque nos hacen estar cerca de la gente”, sostuvo el mandatario.

El operativo de salud visual se realizó en la Unión Vecinal Barrio Pie de Palo.

Además, puso el foco en los niños y adolescentes que presentan dificultades visuales y cómo estas pueden afectar el rendimiento escolar. “Un chico que aprende, que puede estudiar mejor, que comprende lo que está leyendo”, ejemplificó al referirse a los beneficios que puede generar una corrección visual adecuada.

Cómo funciona el programa

Te Veo Bien es ejecutado por la Dirección de Asistencia, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Los operativos incluyen controles visuales, toma de parámetros para determinar la graduación necesaria y la posibilidad de que cada beneficiario elija el armazón de sus anteojos.

El programa se desarrolla de manera itinerante en distintos departamentos de San Juan. Anteriormente se realizaron operativos en Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Pocito, 9 de Julio y Jáchal.

Desde el área provincial también se gestionan otras asistencias vinculadas con la salud, como la entrega de audífonos, sillas de ruedas, andadores y muletas, además de intervenciones médicas y traslados fuera de la provincia cuando son necesarios.

Bajada: El programa Te Veo Bien alcanzó a 863 personas de distintas edades. Se entregaron lentes monofocales y bifocales para corregir problemas de visión cercana y lejana.