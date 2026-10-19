Orrego felicitó a la Selección argentina de hockey por el subcampeonato mundial

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó un mensaje de felicitación para la Selección argentina de hockey sobre patines, que obtuvo el subcampeonato en los World Skate Games Asunción 2026. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó el desempeño del equipo nacional y valoró el esfuerzo realizado para representar al país en la competencia internacional.

“¡Orgullo argentino!”, escribió Orrego al comenzar su publicación, en la que acompañó sus palabras con los símbolos de la medalla de plata y la bandera nacional.

El gobernador remarcó que el seleccionado dejó “todo en la cancha” durante el torneo y cerró su mensaje con una felicitación y una expresión de respaldo al plantel. “¡Felicitaciones! Estamos con ustedes. ¡Vamos, Argentina!”, expresó.

El reconocimiento se produjo después de que el conjunto argentino finalizara en el segundo puesto del certamen disputado en Asunción, Paraguay. El resultado significó una nueva presencia del seleccionado en una definición mundialista y generó repercusiones en San Juan, una provincia históricamente vinculada al hockey sobre patines.