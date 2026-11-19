El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó inaugurada la tercera edición de Forum FNS 2026 —en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026— con un discurso centrado en la identidad provincial, el desarrollo de la matriz productiva, la atracción de inversiones en minería y energías limpias y la necesidad de que los jóvenes construyan su futuro en la provincia.

Durante el acto formal, estuvieron presentes el gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega, legisladores nacionales y provinciales, consejeros regionales chilenos, ministros, secretarios de Estado y funcionarios, además de embajadores, agregados comerciales, cónsules y vicecónsules, entre otras autoridades oficiales.

Al repasar los inicios de su gestión en diciembre de 2023, Orrego recordó que el contexto económico era complejo, con una inflación elevada y la necesidad de definir prioridades de gobierno y administración. En ese marco, explicó que tomó la decisión rápida y expeditiva de suspender la Fiesta Nacional del Sol en aquel momento para cuidarla y reprogramarla hacia noviembre: "decidimos avanzar en un marco diferente, sin perder lo nuestro, sin perder nuestra identidad. Generar un espacio, que no solo se trabajara desde la Fiesta del Sol, desde lo cultural, también donde tengamos la chance de generar un clima de negocios, porque en definitiva los sanjuaninos entendemos y comprendemos que tenemos que trabajar no para la coyuntura solamente, sino por supuesto trabajar para las generaciones futuras".

El mandatario sanjuanino afirmó que la provincia tiene identificada su matriz productiva y conoce su territorio —compuesto en un 83 % por montañas, un 14 % por desierto y un 3 % cultivable—, al tiempo que remarcó que se busca diversificar la economía apoyándose en los motores provinciales. Señaló que el mundo enfrenta desafíos vinculados a la conectividad y la inteligencia artificial, la transición energética —donde San Juan cumple un rol relevante, incluso en el sector del primero— y las energías limpias, ámbitos en los que la provincia debe ser protagonista frente a la demanda global de minerales críticos como el litio y el cobre, destacando el carácter táctico del primero y estratégico del segundo por su falta de reemplazo equivalente en durabilidad y eficiencia.

Más allá de la minería —definida como una parte más que esencial de la matriz—, Orrego subrayó "el peso de la agroindustria, recordando que San Juan es segundo productor de vino y primero en pasa, pistacho, aceite de oliva y tomate industrializado, además de abarcar laboratorios en el ámbito de los medicamentos, el turismo, la economía del conocimiento y la energía fotovoltaica, donde la provincia lidera la producción nacional con más del 50 % de los parques solares del país. Esa combinación entre minerales críticos, electromovilidad y energía limpia -sostuvo- configura una ecuación exitosa que exige mostrar al mundo el talento y la capacidad productiva local en un escenario global competitivo con reglas claras".

En su tramo dirigido especialmente a los jóvenes, emprendedores y empresarios presentes, Orrego sostuvo que son quienes construirán el San Juan del mañana y los instó a apostar por su provincia, a soñar y llevar las ideas a la acción con constancia y perseverancia. Destacó que "San Juan cuenta con lo que las nuevas generaciones necesitan para quedarse, que las empresas que invierten deben tener su rentabilidad y utilidad lógica y normal, pero que para la provincia la ganancia se mide en empleo directo e indirecto, valor agregado para proveedores locales y arraigo para que los jóvenes no se vayan".

Durante la apertura también se puso en valor el crecimiento de las rondas de negocios y las exportaciones vinculadas a estos espacios: se recordó que "en 2024 hubo unas 130 reuniones estimativas de negocios, el año pasado entre 150 y 155, y este año superan las 300, mientras que en 2025 las exportaciones crecieron un 67 % en valores FOB y en lo que va de este año —aún sin cerrar el ejercicio— se duplicaron".

Finalmente, tras repasar el origen histórico y geológico ligado a la Fiesta del Sol y al Parque Triásico, Orrego agradeció a los invitados, sponsors y equipos de trabajo que todos los días resuelven lo urgente, trabajan lo importante y diseñan el futuro de San Juan.

Las diez afirmaciones de su discurso

"Porque gobernar y administrar es priorizar".

"Trabajar no para la coyuntura solamente, sino por supuesto trabajar para las generaciones futuras".

"El litio es un mineral que es táctico, pero el cobre es estratégico porque no se puede reemplazar por otro mineral o metalífero en este caso".

"La idea siempre es insertarnos al mundo, el mundo es uno y hay que competir todo el tiempo. Y se compite, por supuesto, con reglas claras".

"Transformamos esa incertidumbre que había en ese momento en preparación, y esa preparación en oportunidades".

"Muchas veces la gente puede elegir un gobierno, yo creo que es el momento donde la gente siempre tiene que elegir un rumbo, hacia dónde vamos".

"Que no haya desarraigo, es decir, que nuestros chicos se queden en San Juan. Que este es su lugar, esta es su casa".

"Yo creo mucho en los emprendedores y en los que duermen no para descansar sino para seguir soñando".

"La experiencia no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasó".

"Resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero todos los días diseñamos el futuro de San Juan".