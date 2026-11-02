"Le pediría por los sanjuaninos, por mi tierra". Con esas palabras, el gobernador Marcelo Orrego expresó qué le diría al papa León XIV si tuviera la oportunidad de saludarlo durante su visita a la Argentina. El mandatario confirmó este lunes 2 de noviembre que recibió una invitación de Presidencia de la Nación para participar de las actividades previstas para el próximo domingo 8, cuando el pontífice llegará al país.

Orrego manifestó su entusiasmo por la posibilidad de encontrarse con el máximo representante de la Iglesia Católica, aunque aclaró que todavía desconoce cómo será el protocolo y si tendrá la oportunidad de mantener un contacto directo con él.

"Recibimos una invitación de Presidencia de la Nación para el domingo. Los gobernadores de las distintas provincias vamos a tener un espacio, aunque todavía no conozco cómo será la formalidad del encuentro. Para mí sería un privilegio y un honor poder estar cerca o saludar a quien conduce la Iglesia Católica", expresó.

La visita de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades oficiales y religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Se trata del regreso de un Papa al país después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

Qué le pediría Orrego al papa León XIV

Consultado sobre qué le diría al pontífice en caso de poder saludarlo personalmente, Orrego respondió con un mensaje centrado en San Juan y el futuro de sus habitantes.

"Siempre le pediría por los sanjuaninos, por mi tierra, por el lugar donde nací. Quiero que a mi provincia le vaya bien, porque amo a San Juan con locura", manifestó.

El gobernador amplió su respuesta y sostuvo que su deseo estaría vinculado con las oportunidades y el bienestar de la provincia.

"Le pediría que esta provincia siga mirando hacia adelante, que tenga un futuro promisorio y que nos vaya bien a todos. Ese sería mi pedido si tuviera la oportunidad de pedirle algo al Papa", agregó.

Durante sus declaraciones, Orrego también hizo referencia a su fe y a la dimensión personal que tiene para él la llegada del líder de la Iglesia Católica.

"Soy creyente, pero más allá de eso, la llegada del Papa a la Argentina tiene para mí un significado muy profundo, muy espiritual. La verdad es que estoy muy feliz", aseguró.

El encuentro del Papa con los gobernadores

La agenda oficial establece que León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, al Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente, participará de una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Para las 18.30 está previsto un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil. A esa actividad fueron convocados gobernadores de distintas provincias, entre ellos Orrego.

Sin embargo, el mandatario sanjuanino señaló que todavía no conoce los detalles protocolares de la convocatoria, por lo que no está confirmado que pueda mantener una conversación personal con León XIV.

La visita papal se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá celebraciones religiosas y encuentros institucionales. En ese contexto, Orrego se sumaría a los mandatarios provinciales invitados a participar de uno de los acontecimientos centrales de la llegada del pontífice a la Argentina.