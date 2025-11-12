El gobernador Marcelo Orrego volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la Ley de Glaciares y la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. En un contexto en el que el Gobierno nacional trabaja en una medida aclaratoria que podría destrabar inversiones mineras, el mandatario sanjuanino defendió la autonomía provincial y pidió que sean las jurisdicciones locales las que definan la aplicación de la norma.

Durante sus declaraciones a DIARIO HUARPE, el gobernador destacó que existen distintas vías posibles para resolver el tema. “Vemos distintas formas en que se puede tratar la Ley de Glaciares. Puede hacerse a través de un decreto reglamentario, y eso me parece importante, porque permitirá determinar qué es un glaciar y qué es un periglaciar”, sostuvo.

Además, valoró los aportes realizados desde distintos sectores vinculados a la minería. “Me parecen muy interesantes las propuestas que se generaron desde la Mesa del Cobre y la Mesa del Litio, que fueron bien conceptuadas por el Gobierno nacional. Hemos sido escuchados, tanto en forma escrita como verbal”, expresó el mandatario provincial.

En ese sentido, el gobernador sanjuanino insistió en que la autoridad de aplicación debería recaer sobre las provincias. “Hay posibilidades de que la ley vuelva a otorgar ese rol a las provincias, y no al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación”, indicó.

Finalmente, reafirmó el principio constitucional que respalda su postura. “Por Constitución, los recursos naturales son de cada una de las provincias de la Argentina. Es distinto a lo que ocurre en otros países, como Chile, donde esos recursos pertenecen a la Nación”, remarcó Orrego.

La aclaratoria impulsada por la Casa Rosada busca poner fin a años de indefinición sobre los límites de la ley, lo que permitiría garantizar previsibilidad y seguridad jurídica a un sector clave para la economía sanjuanina.