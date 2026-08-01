El gobernador Marcelo Orrego no pudo llegar a tiempo al sepelio de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Ischigualasto, pese a que interrumpió su agenda internacional y emprendió anticipadamente el regreso a la provincia. Problemas relacionados con las conexiones y los horarios de los vuelos hicieron imposible que estuviera presente en la despedida, tal como deseaba.

Según trascendió, el mandatario se encontraba profundamente conmovido por la muerte de Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

Orrego estaba desarrollando actividades oficiales en el exterior cuando recibió la noticia del accidente. Al confirmarse la magnitud de la tragedia, resolvió suspender sus compromisos en Londres y Estados Unidos para iniciar el regreso inmediato a San Juan.

El objetivo del gobernador era acompañar personalmente a las familias, compañeros y allegados de las víctimas durante las exequias realizadas en la Catedral San Juan Bautista. Sin embargo, el itinerario disponible y los horarios de las conexiones internacionales impidieron que arribara antes de la finalización de la ceremonia y del posterior traslado al Cementerio de la Capital.

La comitiva que acompañaba a Orrego continuó con parte de la agenda técnica prevista en el exterior para sostener los compromisos institucionales asumidos durante el viaje. El gobernador, en cambio, priorizó el retorno a la provincia ante el impacto personal e institucional provocado por el siniestro.

Los cuatro funcionarios y efectivos fueron despedidos este sábado en la Catedral San Juan Bautista. Luego, los féretros fueron trasladados en un cortejo hasta el Cementerio de la Capital, donde se realizó el último adiós con la participación de familiares, integrantes de las fuerzas de seguridad y numerosos sanjuaninos.

La tragedia ocurrió mientras las víctimas participaban de una capacitación vinculada con el uso de medios aéreos para combatir incendios forestales. En el helicóptero también viajaban dos referentes nacionales del manejo del fuego y el piloto de la aeronave, quienes murieron en el siniestro.