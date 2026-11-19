El gobernador Marcelo Orrego sostuvo que el verdadero beneficio de las inversiones que lleguen a San Juan debe medirse en empleo, oportunidades para los proveedores locales y posibilidades concretas para que los jóvenes desarrollen su futuro en la provincia. El mensaje fue uno de los ejes de su discurso de apertura oficial del FNS Forum 2026, realizado este jueves en el Teatro del Bicentenario, en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

“Para cualquier empresa que invierta en una provincia es lógico que tenga rentabilidad”, planteó el mandatario ante empresarios, emprendedores, representantes diplomáticos y público en general. Sin embargo, marcó qué espera el Gobierno provincial de ese crecimiento: “Para nosotros, la ganancia tiene que ver con que en San Juan se genere empleo directo e indirecto, que se genere valor agregado para nuestros proveedores y que nuestros chicos se queden en San Juan”.

La referencia a los jóvenes atravesó otra parte de su exposición. Orrego sostuvo que la provincia debe ofrecer condiciones para que las nuevas generaciones puedan concretar sus proyectos sin tener que buscar oportunidades fuera del territorio sanjuanino. “Creo que San Juan tiene todo lo que nuestros hijos necesitan para quedarse acá”, afirmó.

De una fiesta cultural a una plataforma de negocios

El gobernador recordó que, cuando asumió en diciembre de 2023, debió decidir qué hacer con la Fiesta Nacional del Sol en medio de un escenario económico complicado. Señaló que preservar la celebración era importante, aunque consideró que no estaban dadas las condiciones para realizarla en su fecha habitual, durante el verano. La decisión fue trasladarla a noviembre y modificar su alcance.

“Decidimos generar un espacio donde no solo se trabajara desde lo cultural o desde lo que significa mostrar nuestra idiosincrasia, sino que también tuviéramos la posibilidad de generar un clima de negocios”, explicó.

En ese contexto, defendió la incorporación del Forum como un lugar de encuentro entre productores, empresas, inversores y especialistas. Durante su discurso, recordó que en 2024 se habían concretado aproximadamente 130 reuniones comerciales y destacó que este año ya se superaron las 300.

La agenda comercial, desarrollada en el Centro Cultural Conte Grand, incluyó encuentros entre empresas sanjuaninas, compradores nacionales e internacionales y potenciales inversores. Para el mandatario, estas instancias forman parte de una estrategia destinada a ampliar mercados y generar nuevas oportunidades para la producción provincial.

Orrego también relacionó esos contactos con el desempeño exportador sanjuanino. “Hemos duplicado nuestras exportaciones”, aseguró durante su discurso. No precisó en esa afirmación el período de comparación, por lo que la expresión quedó planteada como parte de su balance de gestión.

Minería, agroindustria y nuevos mercados

El mandatario vinculó la búsqueda de inversiones con la matriz productiva de San Juan y el papel que puede desempeñar el cobre en la transición energética. Señaló que la minería representa un motor fundamental, aunque remarcó la necesidad de desarrollar otras actividades.

“No somos solamente minería, por más que sea una parte esencial de nuestra matriz productiva. Tenemos un espacio enorme en la agroindustria”, sostuvo, y mencionó también el turismo, la economía del conocimiento, los laboratorios y la generación de energía fotovoltaica.

Además, defendió las medidas provinciales para agilizar trámites y facilitar las inversiones, entre ellas la digitalización de Catastro y de los padrones mineros. “Transformamos esa incertidumbre que había en ese momento en preparación, y esa preparación en oportunidades”, sintetizó.

Hacia el cierre, volvió a dirigirse especialmente a quienes están comenzando sus proyectos. “Apuesten a su provincia, que San Juan tiene un futuro extraordinario”, les pidió. Y cerró con una definición sobre las prioridades de su gestión: “Todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero todos los días diseñamos el futuro de San Juan”.