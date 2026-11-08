El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, llegó este domingo al Palacio Libertad, en Buenos Aires, para participar del encuentro institucional con el papa León XIV, en el marco de su visita apostólica a la Argentina.

La participación del mandatario sanjuanino se concretó luego de que Presidencia de la Nación lo invitara a formar parte de la recepción oficial. La convocatoria reúne a gobernadores de distintas provincias, autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de diversos sectores políticos y sociales.

Orrego había anticipado días atrás que, en caso de tener la oportunidad de conversar con el Papa, su mensaje estaría centrado en San Juan y en el futuro de los habitantes de la provincia.

El encuentro en el Palacio Libertad forma parte de la agenda institucional de León XIV durante su primer día en la Argentina, luego de su llegada a Buenos Aires y la reunión privada que mantuvo con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

Para San Juan, la presencia del gobernador representa una oportunidad de participación en una de las actividades centrales de la visita papal, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.