Orrego presentó la FNS en Buenos Aires y posicionó a San Juan como polo de negocios

La Casa de San Juan en Buenos Aires albergó la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Durante el evento, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, se anunció que esta edición estará centrada en la temática Parque Triásico y se lanzó el FNS Fórum, una iniciativa orientada a promover oportunidades comerciales e inversiones internacionales en la provincia.

La comitiva oficial contó con la participación de funcionarios provinciales como el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y la directora de la sede provincial, Gabriela Forconesi. A la cita acudieron diplomáticos y representantes de diversas naciones, entre ellos los embajadores Joaquín María de Arístegui Laborde de España, Juan Luis Correa Esquivel de Panamá y Gerhard Mayer de Austria. También asistieron el consejero comercial de Canadá, Frederick Scott Caldwell, y la jefa de sección de la Embajada de Polonia, Bogna Ruminowicz. Por parte de Cancillería estuvieron presentes Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, y Pablo Lloveras, director de Asuntos Nacionales.

En el transcurso del acto, Orrego expuso el valor estratégico de la celebración para la economía local. “Para nosotros es una oportunidad siempre la Fiesta del Sol, para poder mostrar lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. San Juan es una provincia que tiene muchas características, tiene una matriz productiva realmente muy interesante. Un gran porcentaje en nuestro territorio es montaña, más del 80%, sólo un 3% es cultivable, y lo demás es desierto. Por lo tanto, digamos, avanzamos enormemente en lo que tiene que ver con los minerales críticos, pero también tenemos un espacio para nuestra industria. Y estamos encantados de mostrarla, en este caso, con el turismo, con la generación de los productos que ofrece San Juan, entre ellos, el vino, el aceite de oliva, tomates disecados, un sinnúmero de productos que el mundo consume”, detalló el mandatario.

Asimismo, el gobernador profundizó sobre el rol integrador del nuevo espacio empresarial. “Si bien la Fiesta del Sol tiene una característica que tiene que ver claramente con el turismo, nos ayuda a promocionar nuestros recursos naturales que son bellísimos, también es muy importante que pensemos en un espacio para relacionarnos con todo el mundo. Nuestras exportaciones tienen que ver con los minerales, pero hay un 20% que se relacionan con nuestros productos, y realmente son de alta calidad. Por eso generamos este Fórum de ideas ¿Por qué no pensar en que un empresario pueda ver un mercado en nuestra provincia? ¿Por qué no pensar que un productor encuentre un comprador? ¿Por qué no pensar que un emprendedor genere un socio? En definitiva, la única forma de llegar a eso es generando ese espacio donde hay diálogo y hay consenso, y donde podamos mostrar lo que podemos desarrollar en grandes países o ciudades”, afirmó.

Respecto al eje conceptual de la fiesta y los proyectos patrimoniales, Orrego explicó que “en esta oportunidad, el tema que tiene la Fiesta del Sol es Parque Triásico, es hablar de nuestra historia de millones de años atrás cuando habitaron los dinosaurios. Y hoy podemos replicarla porque vamos a tener uno de los museos más modernos de Argentina, de los dinosaurios, que tendrá características extraordinarias”.

Para finalizar su intervención, extendió una invitación formal a las delegaciones presentes: “Nos encanta que nos visiten, es importante poder contar con la presencia de ustedes, no solo en el foro, sino también que tengan esa experiencia de poder vivir una fiesta. Una fiesta que nos interpela a todos. El año pasado tuvimos miles de metros cuadrados de stands y presencia de empresas sanjuaninas y de distintas provincias. También queremos que disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra gente, queremos que visiten San Juan, somos buenos anfitriones. Así que lo esperamos con los brazos abiertos”.

Por su parte, el ministro Guido Romero abordó el significado cultural y la relevancia paleontológica del concepto elegido. “Es un día muy especial, porque la Fiesta del Sol para los sanjuaninos es algo muy importante, es algo que nos identifica. Y en esta edición 2026 la temática que es el Parque Triásico. Es algo muy importante para San Juan, por el patrimonio paleontológico que tiene la provincia, es el único lugar en el mundo que tiene una secuencia completa y superficial sobre los sedimentos de la época triásica. Es un lugar único en el mundo, que es Ischigualasto, en el departamento de Valle Fértil, y en el cual, seguramente, cuando lo puedan visitar, se van a encontrar una energía única”, puntualizó.

Romero detalló además la agenda prevista para las actividades comerciales y festivas. “También es cierto que, a partir de la gestión del gobernador de la provincia, la Fiesta del Sol dejó de ser solamente un lugar de entretenimiento. Empezó a ser un lugar donde tenemos el Fórum de la Fiesta Nacional del Sol, con la idea de que cada empresa sanjuanina, cada productor, cada emprendedor de la provincia pueda conectarse con el mundo, y que el mundo pudiera conectarse con San Juan. Eso va a ser a partir del 19 y 20 de noviembre, en donde se van a realizar dentro de lo que es la Ciudad de San Juan, la ronda de negocios. Y a partir del 20 al 22, en el predio donde se encuentra el Estadio del Bicentenario y el velódromo Vicente Chancay, se va a llevar a cabo la feria”, precisó.

El funcionario también remarcó la articulación con el sector privado y el crecimiento del evento. “A partir de la gestión del gobernador, tenemos una articulación público- privada muy importante, en donde los privados de la provincia de San Juan confían en la Fiesta, confían en el Gobierno, y hacen una inversión y un esfuerzo muy grandes por estar ahí. Nosotros, en el 2024, teníamos 54 privados que nos acompañaron, 67 el año pasado, y ahora tenemos la aspiración de llegar a más. Así que los esperamos en esta fiesta que es orgullo de todos los sanjuaninos”, concluyó.

La jornada incluyó proyecciones visuales sobre la fachada del edificio con la identidad del festejo e imágenes alusivas a la era de los dinosaurios. La ministra Palma recibió a la delegación internacional antes de la toma de la foto institucional con el gobernador. El cierre del encuentro contó con música en vivo interpretada por artistas sanjuaninos y un servicio de catering enfocado en la producción gastronómica local.