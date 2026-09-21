El gobernador Marcelo Orrego recorrió este lunes el Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo y recordó cómo vivía los festejos del 21 de septiembre durante su juventud. Entre estudiantinas en clubes, encuentros con compañeros y hasta las clásicas galletitas con picadillo, el mandatario aseguró que lo más importante siempre fue compartir con amigos.

Orrego participó de la celebración que reunió a jóvenes y familias con tres escenarios y propuestas musicales de distintos géneros. El evento comenzó durante la tarde y se extenderá hasta cerca de la medianoche en el Parque de Mayo.

Al ser consultado por sus recuerdos del Día del Estudiante, el gobernador, de 51 años, contó que la celebración era diferente cuando era joven. Según recordó, no había una concentración tan masiva en el Parque de Mayo y buena parte de las estudiantinas se realizaban en clubes.

“Recuerdo perfectamente a mis compañeros. No eran muchos los que se venían al parque en ese momento. La estudiantina generalmente se desarrollaba en los clubes”, relató el mandatario.

En medio de la charla apareció uno de los recuerdos más tradicionales de aquellos festejos: la comida que compartían entre amigos. “Comíamos lo que había”, respondió entre risas cuando le preguntaron por las galletitas con picadillo.

Para Orrego, sin embargo, lo importante no pasaba por qué podían llevar al festejo, sino por las personas con las que compartían aquella jornada. “Si había una tortita, una galleta dando vuelta, un sándwich y había la posibilidad de compartirlo con amigos, era algo que valía la pena”, expresó.

El mensaje de Orrego a los jóvenes

Durante su recorrida, el gobernador también habló sobre su vínculo con las nuevas generaciones y aseguró que disfruta especialmente escuchar sus aspiraciones y conocer qué quieren hacer en el futuro.

“Me encanta escucharlos mucho porque tienen aspiraciones. Me gusta escuchar cuáles son los sueños que tienen, qué actividad les gustaría desarrollar”, afirmó.

En ese sentido, les dejó un mensaje centrado en perseguir sus proyectos personales independientemente de la profesión u oficio que elijan. “Lo importante es que lo que hagan, lo hagan con pasión”, expresó. Y agregó: “Lo más importante de todo es que nunca dejemos de soñar”.

El mandatario también destacó que la edición 2026 reunió no solamente a estudiantes, sino a familias completas. La convocatoria oficial había sido planteada precisamente con esa intención y dispuso tres escenarios, además de juegos y propuestas deportivas y recreativas.