Orrego recorrió el stand de San Juan en la Exposición Rural de Palermo

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este viernes el stand de San Juan en la 138° Exposición Rural de Palermo, uno de los eventos agroindustriales más importantes del país. Durante la visita, acompañó a los productores, artesanos y representantes de la provincia que participan de la muestra con el objetivo de promocionar la identidad, la cultura y el potencial productivo sanjuanino.

El mandatario provincial visitó el lote 12 del predio ferial, donde dialogó con los protagonistas del espacio y destacó el trabajo realizado para mostrar la oferta turística, productiva y cultural de San Juan ante miles de visitantes que recorren diariamente la exposición.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la participación en la Rural forma parte de la estrategia para fortalecer la promoción de la provincia y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, posicionando al turismo y a las economías regionales como motores de crecimiento y generación de empleo.

Un espacio para mostrar la identidad sanjuanina

El stand de San Juan fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y reúne distintas propuestas destinadas a difundir los atractivos turísticos, la gastronomía, las artesanías y la producción local.

Entre las actividades se destaca la experiencia interactiva "Pasaporte San Juan", una propuesta que invita a los visitantes a conocer los principales destinos turísticos y sabores de la provincia mediante juegos, desafíos y talleres.

El espacio también cuenta con la participación del Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero", donde artesanos sanjuaninos realizan demostraciones en vivo de técnicas textiles y cerámicas, poniendo en valor oficios que forman parte del patrimonio cultural de la provincia y que representan una importante fuente de trabajo para numerosas familias.

La muestra continúa hasta el domingo

La participación de San Juan en la Exposición Rural de Palermo se extenderá hasta el domingo 26 de julio, con atención al público entre las 9 y las 20 horas en el Predio Ferial La Rural, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la organización destacaron que el stand se convirtió en uno de los puntos de interés para familias, turistas y visitantes extranjeros, quienes pueden conocer la oferta turística y productiva de la provincia a través de experiencias interactivas y exhibiciones en vivo.

La Exposición Rural de Palermo es considerada el principal encuentro agroindustrial del país. Cada año reúne a provincias, empresas, productores e instituciones que presentan sus desarrollos en materia de producción, innovación, turismo y cultura ante cientos de miles de visitantes.