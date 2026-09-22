Orrego se reunió con JetSMART por los nuevos vuelos a Buenos Aires

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en Casa de Gobierno a autoridades de JetSMART Airlines, en el marco de la llegada de la aerolínea low cost a la provincia. En el encuentro estuvo Gonzalo Pérez Corral, country manager de la empresa, acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

Durante la reunión se destacó la importancia de que una nueva aerolínea elija San Juan para desarrollar sus operaciones. También señalaron que una mayor conectividad facilita el movimiento de turistas, empresarios, trabajadores y visitantes, además de generar nuevas posibilidades para los sanjuaninos.

La mirada de JetSMART

“Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el vuelo de JetSMART en San Juan”, dijo Pérez Corral durante el encuentro con las autoridades provinciales. El representante de la empresa recordó que comenzarán con cinco frecuencias semanales desde Aeroparque y precios competitivos.

El country manager también señaló que buscan continuar trabajando junto al Gobierno provincial para generar nuevas oportunidades de conectividad. En ese sentido, sostuvo que la empresa está abierta a contribuir con el desarrollo de la conectividad de la provincia y a atraer visitantes extranjeros.

Qué dijo Guido Romero

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó la llegada de la aerolínea low cost a San Juan. “Celebro la llegada de JetSmart a San Juan, que mejorará la conectividad aérea, promoverá tarifas competitivas y permitirá explorar nuevas rutas nacionales e internacionales”, aseguró.

Romero agregó que desde la provincia continuarán trabajando para ampliar y fortalecer la conexión aérea. La incorporación de la empresa suma una nueva alternativa para quienes necesitan trasladarse entre San Juan y Buenos Aires.

Cuándo comenzarán los vuelos

JetSMART tiene previsto realizar su primer vuelo entre San Juan y Buenos Aires el 19 de noviembre de 2026. La ruta será directa entre el Aeroparque Jorge Newbery y la provincia de San Juan.

Según la información difundida, el servicio partirá desde Buenos Aires a las 11:20 y llegará a San Juan a las 13:02. El regreso está previsto para las 13:35, con arribo a Buenos Aires a las 15:35.

La incorporación de esta ruta suma opciones para quienes necesitan trasladarse entre ambas ciudades. También se vincula con la conectividad aérea como un aspecto relacionado con el desarrollo turístico, productivo y económico de San Juan.