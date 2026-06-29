El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio Valle Grande, en Rawson, una obra destinada a fortalecer la atención integral a más de 150 niños en sus primeros años de vida. Durante el acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente departamental Carlos Munisaga y remarcó que la inversión en la primera infancia constituye una política prioritaria para el Gobierno de San Juan y destacó que el establecimiento fue ejecutado con recursos provinciales.

El nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Rawson. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Orrego sostuvo: "Esta obra que es sumamente significativa tiene que ver con el derecho a la infancia, con el cuidado, la contención y el desarrollo de los primeros años de vida de un niño. Hay muchos papás y mamás que salen a trabajar, entonces aquí habrá un espacio de lactancia, recreación y aprendizaje. Los primeros años son fundamentales porque los niños absorben conocimiento permanentemente y que sean cuidados por profesionales de la calidad que tenemos en San Juan realmente es muy relevante."

Orrego destacó que las obras fueron realizadas con fondos de provincia. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

El gobernador explicó que el nuevo edificio permitirá ampliar la capacidad de atención en uno de los sectores más poblados de la provincia. "Este es uno de los barrios más grandes que tiene San Juan y vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para seguir trabajando en el futuro de la provincia. En Rawson estimativamente entre 150 y 200 chicos ya asisten a los Centros de Desarrollo Infantil y este era un espacio fundamental donde queríamos avanzar", expresó.

Además, remarcó que, pese al cambio en el financiamiento de este tipo de obras, la prioridad se mantiene intacta. "Esto se hacía anteriormente con recursos de Nación; hoy lo hacemos con recursos de los sanjuaninos, pero de ninguna manera dejó de ser una prioridad. La infancia tiene que ver con el futuro de los sanjuaninos. Todos los días resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante y además diseñamos el futuro de San Juan."

Carlos Munisaga, intendente, valoró la obra en el Barrio Valle Grande.FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Por su parte, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, celebró la puesta en funcionamiento del nuevo espacio y destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio. "Estamos muy contentos de que tengamos esta obra terminada y que el gobernador venga a inaugurarla en un barrio tan importante y populoso como Valle Grande. Este centro suma un servicio esencial del Estado y refleja el trabajo conjunto entre el municipio y el Ministerio de Desarrollo Humano, con profesionales que brindarán atención, educación, apoyo, integración e inclusión a quienes siempre deben ser los más favorecidos: nuestros niños."

Munisaga también puso en valor las tareas complementarias que se desarrollan en la zona y señaló que el barrio viene siendo objeto de un importante operativo de limpieza y mejoras, acompañando el crecimiento de uno de los conglomerados habitacionales más grandes de San Juan.

Con la inauguración del nuevo CDI, el Gobierno provincial amplía la red de espacios destinados a la primera infancia y busca garantizar contención, estimulación temprana y acompañamiento a las familias, especialmente en sectores con alta demanda social.