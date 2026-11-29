A casi dos meses de la sorpresiva y escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, ambos intentan rehacer su vida. En medio de este presente, Juariu marcó en redes un detalle que vincula al músico con su exesposa y madre de sus dos hijos, Ana Paula Dutil.

Juariu contó que desde hace días nota señales similares entre ambos y las mostró en sus redes sociales. El 10 de noviembre, Dutil publicó una galería de fotos en el campo con animales, sus hijos, postales suyas, tardes en una hamaca paraguaya y un almuerzo que parecía familiar.

Dos semanas después, este viernes 27, Emanuel subió a sus historias dos fotos en las mismas hamacas paraguayas que había mostrado Ana Paula casi tres semanas atrás. Más allá del lugar, lo que despertó comentarios fue la frase que eligió la exmodelo y el vínculo entre los músicos elegidos.

En su publicación, ella escribió: "Todo lo que el corazón nunca olvida". A su vez, Dutil musicalizó su carrusel con "Only You", tema de Ringo Starr, baterista de The Beatles. Diecisiete días más tarde, Emanuel acompañó su selfie con "Child of Nature", canción de The Beatles.

A partir de estas coincidencias surgen dudas en redes sobre si estuvieron juntos y subieron las fotos con semanas de diferencia para despistar, o si visitaron el lugar por separado. También queda abierta la pregunta de si el cruce entre los autores fue un guiño o solo casualidad.

Además, tras el escándalo por la ruptura con Prandi, según expresó India, la hija mayor de Emanuel y Ana Paula, su madre siempre será parte de la familia Ortega.