Orvana Minerals confirmó los resultados completos de los análisis correspondientes a su campaña de perforación 2026 en el proyecto Taguas, ubicado en el departamento Iglesia, en San Juan. La compañía aseguró que los trabajos continúan respaldando la existencia de un sistema hidrotermal de gran escala con potencial para albergar un depósito tipo pórfido de cobre y oro, uno de los principales objetivos de exploración de la empresa.

La campaña incluyó dos perforaciones profundas que totalizaron más de 2.170 metros. El primer pozo alcanzó una profundidad de 1.331,7 metros, mientras que el segundo llegó a 842 metros antes de ser suspendido por la llegada del invierno en la cordillera. Los resultados geológicos permitieron identificar una transición desde un sistema epitermal de alta sulfuración hacia un ambiente compatible con un pórfido cuprífero en profundidad.

El programa confirmó la presencia de una intensa alteración hidrotermal, con zonas de sericitización, silicificación y mineralización compuesta principalmente por pirita, además de enargita y calcopirita. Los estudios petrográficos realizados sobre los testigos de perforación identificaron una roca intrusiva de composición dacítica, una característica considerada consistente con este tipo de sistemas mineralizados.

Los ensayos geoquímicos obtenidos durante la campaña registraron intersecciones con anomalías de cobre, oro y otros elementos trazadores, resultados que, de acuerdo con la compañía, refuerzan la interpretación de que la perforación aún no alcanzó el núcleo del sistema mineralizado. En ese sentido, la empresa señaló que será necesario continuar con nuevas campañas para determinar la dimensión, continuidad y eventual potencial económico del objetivo exploratorio.

Durante los últimos meses, Orvana completó una actualización del modelo geológico del proyecto y un relevamiento geofísico de alta resolución, herramientas que permitieron redefinir los principales blancos de exploración profunda. La información obtenida será utilizada para diseñar la próxima campaña de perforación prevista para la temporada 2026-2027.

Los avances se producen pocos días después de que Orvana anunciara la adquisición de la propiedad Evelina, un paquete de concesiones contiguas a Taguas que incorpora más de 4.000 hectáreas al proyecto y duplica su superficie de exploración. Con esa operación, la compañía busca ampliar el corredor mineralizado y fortalecer el potencial de descubrimiento de nuevos cuerpos de oro, plata y cobre en el distrito.