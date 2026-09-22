OS aplicará descuentos de hasta el 50% para las boletas de agua y cloaca

Obras Sanitarias, ex OSSE, reforzó los beneficios especiales destinados a jubilados, pensionados y personas que actualmente se encuentran sin trabajo. Natalia Porra, jefa de la Oficina de Beneficios Especiales del Departamento Comercial, explicó los alcances del programa, los requisitos y cómo se aplican los descuentos.

"Obras Sanitarias ofrece estos beneficios especiales para el servicio de agua y cloacas. Hay dos grandes grupos: jubilados y pensionados, y personas que hoy se encuentran sin trabajo y no están en relación de dependencia", explicó en radio Sarmiento.

En ese sentido, detalló: "Para jubilados y pensionados hay un descuento del 30% sobre la boleta, mientras que para las personas que se encuentran sin trabajo el descuento es del 50%".

La funcionaria también aclaró qué sucede cuando existen deudas anteriores. "Hay un descuento del 50% sobre el total de la deuda vencida. Con el 50% restante se hace un plan de pago cómodo, acorde, para que los usuarios puedan pagarlo junto con la boleta que ya va a tener aplicado el descuento mensual", señaló.

Los requisitos para acceder

Porra explicó que el trámite debe realizarse de manera presencial. "Ambos grupos deben presentar una serie de requisitos. Este trámite se hace de forma presencial en nuestras oficinas de Casa Central o en la Delegación del Interior", indicó.

Entre la documentación solicitada se encuentra "la fotocopia del DNI de todo el grupo conviviente del hogar y la boleta de energía, que no debe superar los 500 kilowatts de consumo".

En el caso de jubilados y pensionados, agregó que deben presentar "el recibo de sueldo, que no debe superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles". Para quienes no tienen trabajo, se solicita "una certificación negativa expedida por ANSES".

Además, remarcó una condición: "Deben ser propietarios de un único inmueble. Con estos requisitos estarían en condiciones de acceder al beneficio".

También se analizan casos particulares

La funcionaria aclaró que quienes superen el límite de ingresos pueden igualmente acercarse a consultar. "No dejen de presentar la documentación. Tenemos una asistente social que evalúa el caso", sostuvo.

Y agregó: "Las personas jubiladas y pensionadas pueden tener cuestiones de salud y gastos en medicamentos que salen de ese salario. No significa que no le vamos a dar el beneficio. Tenemos un equipo que analiza cada caso particular".

Cuánto demora y cuánto dura

Porra explicó que, una vez presentada la documentación, comienza el análisis. "A los 15 días le estamos notificando y, si se otorga, se ve reflejado automáticamente en la boleta del mes siguiente", afirmó.

El beneficio tiene una duración de un año. "Tiene una duración de un año, desde el momento en que se solicita, con la posibilidad de renovarlo nuevamente una vez terminado ese primer período", indicó.

Para continuar con el descuento, aclaró que "todos los años se debe renovar con la misma documentación". También existe una condición para mantenerlo: "Cuando el usuario al que se le otorgó el beneficio incumple tres boletas mensuales, pierde el beneficio".

Porra confirmó que los interesados pueden acercarse a las oficinas de OS con la documentación correspondiente. También informó los canales de contacto: "Para llamadas tenemos el 0800-222-6773 y para WhatsApp pueden mandar solamente mensajitos al 264-506-4444".