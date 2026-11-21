La historia de los dinosaurios en San Juan comenzó mucho antes de que se convirtieran en protagonistas de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Detrás de los fósiles, los descubrimientos científicos y el renovado interés por el período Triásico hay décadas de investigación y un trabajo sostenido para acercar la paleontología a la sociedad. Sobre ese recorrido habló Oscar Alcober, director del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ, durante su visita al stand de GRUPO HUARPE, donde conversó con Ana Paula Zabala.

La temática de esta edición de la máxima celebración sanjuanina, denominada Parque Triásico, representa también una oportunidad para poner en primer plano el patrimonio paleontológico provincial. Para Alcober, ver que aquello que durante años parecía difícil de explicar hoy despierta el interés de grandes y chicos es motivo de una profunda emoción.

El científico recordó que, cuando junto a Ricardo Martínez comenzaron a trabajar en la divulgación de estos conocimientos, a mediados de los años 80, hablar de Ischigualasto y de dinosaurios no generaba el reconocimiento que tiene actualmente. "Cuando contábamos que trabajábamos en Ischigualasto, nadie sabía dónde quedaba. Y cuando decíamos que trabajábamos con dinosaurios, mucha gente ni siquiera sabía lo que eran", recordó.

Con el paso del tiempo, la paleontología comenzó a ganar espacio y los descubrimientos de San Juan alcanzaron reconocimiento internacional. En ese camino, Alcober destacó la importancia de haber llevado el conocimiento científico más allá de los ámbitos académicos.

Un museo que comenzó como un sueño

Durante la charla, el director también repasó el largo camino que desembocó en el Museo Paleontológico de San Juan (MUPA), un proyecto que comenzó a tomar forma alrededor de 2009 y 2010, y que tiene previsto convertirse en realidad en los próximo meses.

La experiencia de la muestra Titanes de Ischigualasto, que recorrió distintos puntos del mundo, fue uno de los disparadores. Después de ver cómo aquellas representaciones despertaban fascinación en escenarios internacionales, surgió una pregunta: por qué San Juan no tenía un espacio propio para mostrar sus gigantes prehistóricos. "Queríamos hacerles una casa en San Juan, pero esa casa terminó transformándose en una mansión, con toda la tecnología", contó.

El proyecto tomó un nuevo impulso durante la pandemia, cuando comenzaron a conformarse equipos especializados en diseño digital, animación, impresión 3D y otras herramientas que permitieron desarrollar las exhibiciones del museo.

El Triásico, mucho más que dinosaurios

Otro de los puntos centrales, fue la importancia del período Triásico, que constituye el eje de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Alcober explicó que se trata de una etapa fundamental para comprender la evolución de la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 235 millones de años, después de una de las grandes extinciones del planeta, comenzaron a desarrollarse nuevas especies y ecosistemas.

El investigador describió aquel período como un verdadero laboratorio de la evolución, en el que aparecieron los primeros dinosaurios, además de los antepasados de otros grupos animales. "Nosotros muchas veces hablamos del laboratorio triásico, porque fue un laboratorio de prueba y error. Ahí se plantó la semilla de los primeros cocodrilos, los primeros mamíferos y los primeros dinosaurios", explicó.

En ese sentido, sostuvo que el futuro museo buscará que los visitantes no solamente observen esqueletos y recreaciones, sino que puedan comprender cómo era la vida en aquel mundo prehistórico.

La propuesta apunta a incorporar dispositivos tecnológicos y recursos interactivos que permitan recorrer la historia de la evolución de una manera diferente.

Los hallazgos que marcaron su trayectoria científica

La trayectoria de Alcober también está ligada a algunos de los descubrimientos paleontológicos más importantes de San Juan. En 2010, junto a Ricardo Martínez, describió oficialmente al Sanjuansaurus gordilloi, un dinosaurio carnívoro primitivo cuyos restos fueron encontrados en Ischigualasto y que vivió hace más de 230 millones de años.

Otro de los trabajos destacados en los que participó fue la investigación sobre el Ingentia prima, un dinosaurio herbívoro gigante hallado en el yacimiento de Balde de Leyes, en Caucete. Este ejemplar permitió conocer a uno de los primeros dinosaurios de enormes dimensiones que habitaron el planeta.

Su trayectoria también quedó reconocida en el nombre de otra especie: el Taytalura alcoberi. Aunque no era un dinosaurio, sino un antiguo reptil emparentado con los lagartos y las serpientes, fue bautizado en su honor por su participación en la expedición que permitió encontrarlo en Ischigualasto.

Estos hallazgos forman parte de un recorrido científico que ayudó a posicionar a San Juan como un territorio fundamental para estudiar la vida durante el Triásico. Una historia que hoy trasciende los laboratorios y las investigaciones para convertirse en protagonista de la Fiesta Nacional del Sol.

Volver a San Juan con un propósito

La charla también tuvo un costado personal. Alcober recordó que vivió cuatro años en Estados Unidos y que decidió regresar a la provincia porque sentía que tenía una tarea pendiente. "Volví porque sentí que tenía un propósito acá, en San Juan. Hoy digo que estuvo bueno haberme vuelto", expresó.

Ahora, con el Triásico como protagonista de la Fiesta Nacional del Sol y el Museo Paleontológico próximo a abrir sus puertas, el científico observa cómo aquel trabajo de tantos años empieza a tener una dimensión popular. "Hoy todos los sanjuaninos estamos hablando del Triásico y de nuestros dinosaurios como algo que nos llena de orgullo", afirmó.

Antes de cerrar la entrevista con Ana Paula Zabala en el stand de GRUPO HUARPE, dejó un mensaje sobre el potencial de la provincia y de quienes forman parte de este proyecto: "Estoy muy orgulloso de ser sanjuanino porque tenemos todo. El futuro es nuestro, créanme".