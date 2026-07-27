OSSE advirtió que el viento Zonda podría afectar el servicio de agua potable

Obras Sanitarias (OS) informó que el servicio de agua potable podría verse afectado este lunes 27 de julio debido a la alerta meteorológica por fuertes vientos que rige para toda la provincia. Ante este escenario, la empresa anunció un refuerzo de las guardias de mantenimiento, servicios y atención al usuario para responder ante eventuales inconvenientes en el sistema de distribución.

La advertencia se da en el marco del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa un episodio de viento Zonda con ráfagas intensas durante la jornada. Según explicó OS, las fuertes ráfagas podrían provocar interrupciones en el suministro eléctrico o generar obstrucciones en las tomas de agua cruda, situaciones que afectarían el funcionamiento normal de los sistemas de producción y distribución de agua potable.

Frente a este panorama, la empresa pidió a la población extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios y realizar un consumo responsable mientras dure la contingencia.

Recomendaciones para los usuarios

OS recordó que los tanques de reserva instalados en los domicilios permiten afrontar este tipo de situaciones durante más de 24 horas, siempre que el uso del recurso sea racional.

En ese sentido, recomendó priorizar el consumo de agua potable para actividades esenciales como la hidratación, la preparación de alimentos y la higiene personal, evitando usos no indispensables hasta que se normalicen las condiciones.

Asimismo, la empresa indicó que mantendrá un monitoreo permanente de la situación y que las cuadrillas operativas permanecerán en estado de alerta para intervenir rápidamente en caso de registrarse fallas derivadas del fenómeno meteorológico.

Canales de contacto

Ante cualquier inconveniente relacionado con el servicio, los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención al Usuario a través del teléfono 0800-222-6773 o por WhatsApp al 264 506-4444, donde se recibirán consultas y reclamos durante toda la contingencia.