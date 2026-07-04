Osvaldo Laport reveló cómo dormir desnudo "logró mantener su matrimonio"

Osvaldo Laport compartió detalles sobre su vida privada junto a Viviana Sáez tras casi cinco décadas de convivencia. Durante una charla con Sebastián Wainraich en el programa Vuelta y media, el protagonista de la obra Billy Elliot que se presenta en el Teatro Ópera se refirió a la vigencia de su matrimonio.

Al ser consultado sobre su presente sentimental en Urbana Play, el artista fue tajante y afirmó que "todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer" como un hábito cotidiano.

Para Laport, este comportamiento trasciende lo superficial y representa "una forma de alimentar la continuidad" del vínculo afectivo. Ante la consulta sobre la clave para sostener una pareja por más de 40 años, sostuvo que "no hay ninguna fórmula" establecida. Según su visión, la permanencia "me parece que tiene que ver con la elección" constante de ambos integrantes.

El actor profundizó en esta idea señalando que el éxito de la relación ocurre "sobre todo cuando entendemos que hay buenas voluntades de ambas partes, más allá de un sentimiento" compartido.

Dentro de la dinámica familiar, destacó la relación con su hija Jazmín, de 30 años, a quien considera el mayor logro de la pareja. Sobre el trato con ella, comentó que "aprendí a tomar distancia pero jugamos mucho. Jugamos mucho con Jazmín" y reveló un costado lúdico que mantienen vigente en el tiempo. En ese sentido, confesó que "tenemos un bailecito que bailamos todo el tiempo" para divertirse en el hogar mientras se siente tranquilo y muy elegido en su pareja.

La charla también abordó la convivencia y las costumbres que mantienen la conexión viva. Laport reconoció que compartir la cama es una oportunidad para acortar los enojos y sostener el vínculo.

Al reiterar su postura sobre la intimidad, dijo "no, todavía seguimos durmiendo desnudos con mi mujer". Para el artista, esta práctica es fundamental y describió que "es hermoso. Y sí. Es una forma de alimentar la continuidad...". Finalmente, al comparar su realidad con quienes optan por dormir distanciados, calificó a esa elección de manera contundente al exclamar "¡qué pérdida de tiempo!" frente a los micrófonos.