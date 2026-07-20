Otamendi contra Rodri tras la final: "Toda la semana estuviste llorando"

Al concluir el partido que definió a España como nuevo campeón mundial por 1 a 0 en el alargue, Nicolás Otamendi protagonizó un tenso encuentro con Rodrigo Hernández. El defensor argentino se negó a estrechar la mano del mediocampista rival y le recriminó las opiniones vertidas durante los días previos al duelo definitivo.

En medio de la desilusión por el resultado, el central le dijo directamente al capitán de la Roja que "estuviste llorando toda la semana por el árbitro, vos y Aymeric Laporte. Eso no se hace. Estuviste llorando con los árbitros".

La molestia en el vestuario de la Selección Argentina se originó tras conocerse declaraciones de futbolistas españoles en la previa. Otamendi le aclaró a su oponente que "te tengo respeto, pero vos no tenés que hablar antes", al considerar que sus palabras buscaron condicionar el desempeño del juez Slavko Vincic. El arbitraje del esloveno estuvo bajo la lupa desde su designación por parte de las autoridades deportivas.

El conflicto tuvo su punto de partida en una charla de Aymeric Laporte con el diario Marca, donde el defensor de origen francés aseguró que "en los últimos partidos hemos visto cosas que nos extraña muchísimo que se deje pasar, sobre todo con Argentina".

Según el jugador, el conjunto sudamericano "es un equipo que deja muchos recados" y advirtió que controlar ese tipo de juego "es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y que no le coman la tostada. Si no el partido va a ser un descontrol".

Desde la cadena ESPN informaron que estos comentarios fueron percibidos como un plan de presión sobre el juez esloveno. Además, en la delegación nacional destacaron la coincidencia de nacionalidad entre el árbitro y Aleksander Ceferín, titular de la UEFA.