“Con fe de que todo va a estar bien. Seguimos trabajando”. Con ese mensaje, Nicolás Otamendi buscó llevar tranquilidad a los hinchas de River en medio de una de las peores crisis deportivas de la historia reciente del club.

El defensor, que llegó durante este mercado de pases y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del plantel, asumió además la capitanía del equipo. Luego del regreso a los entrenamientos, River publicó una fotografía del campeón del mundo y Otamendi decidió compartirla en su cuenta de Instagram junto con su mensaje optimista.

El gesto llegó en un momento especialmente delicado para el Millonario. El equipo dirigido por Eduardo Coudet acumula seis derrotas consecutivas y atraviesa una racha que generó un fuerte malestar entre los hinchas.

Otamendi fue titular en cuatro partidos desde su llegada al club y perdió todos ellos, sin que River pudiera convertir goles en esos encuentros. A pesar de este comienzo, el defensor eligió mostrarse confiado y respaldar el trabajo del plantel de cara a los próximos compromisos.

La paciencia de los hinchas, sin embargo, comienza a agotarse. River atraviesa su peor racha en 120 años, ya que no perdía seis partidos consecutivos desde 1906. Además, es la primera vez en su historia que pierde los primeros cuatro encuentros de un torneo de Primera División.

La caída ante Tigre también había marcado un registro negativo: el conjunto de Núñez llegó a cinco derrotas consecutivas contando todas las competencias, algo que no ocurría desde 1982.

Ahora, River buscará cortar la racha el próximo domingo frente a Argentinos Juniors, como local, por el Torneo Clausura. En tanto, el partido de octavos de final ante Independiente Santa Fe fue postergado debido a la trágica situación ocurrida en Colombia.