Nicolás Otamendi lamentó la derrota de River por 2-1 ante Huracán en el Monumental y destacó que el equipo generó situaciones para ganar. El defensor sostuvo que el resultado terminó condicionando todo lo realizado durante el encuentro.

“El fútbol son resultados”, expresó Otamendi después del partido, al analizar un encuentro en el que River tuvo oportunidades y buscó hasta el final. El zaguero también señaló que el equipo perdió el partido en dos acciones puntuales.

La mirada sobre el partido

River comenzó abajo por el gol de tiro libre de Óscar Cortés y consiguió llegar al empate mediante Tomás Galván. Cuando el conjunto de Núñez buscaba el triunfo, Lucas Blondel marcó el 2-1 definitivo para Huracán.

Otamendi remarcó que River fue hacia adelante y tuvo paciencia para buscar el resultado. También reconoció que sobre el final aparecieron imprecisiones producto de la desesperación por conseguir la victoria.

El objetivo para River

El defensor sostuvo que River debe sumar de a tres y llegar con posibilidades hasta el final. Además, señaló que después del parate por la fecha FIFA el equipo continuará intentando mejorar su situación.