River consiguió una victoria por 3 a 1 frente a Lanús en el estadio Monumental y aseguró su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura. Después del encuentro, Nicolás Otamendi publicó un mensaje dirigido a los hinchas del Millonario a través de sus redes sociales.

"Estamos en deuda. Lo sabemos, pero vamos a dejar la vida por ustedes y por estos colores", escribió el futbolista en una historia de Instagram. La publicación estuvo acompañada por un video del recibimiento que los simpatizantes realizaron en el Monumental.

River se metió entre los ocho mejores

El equipo consiguió la clasificación luego de imponerse ante Lanús por los octavos de final del campeonato. Los goles del conjunto millonario fueron convertidos por Thiago Almada, en dos oportunidades, y Tobías Andrada.

Con este resultado, River avanzó a la siguiente instancia y tendrá como rival a Instituto de Córdoba. El equipo cordobés consiguió su clasificación después de vencer por 2 a 1 a Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes.

El próximo desafío será ante Instituto

El cruce de cuartos de final se disputará en Córdoba, aunque al momento de la información todavía no estaba confirmada la sede ni el horario. Las alternativas para el encuentro eran el estadio Mario Alberto Kempes o el escenario de Instituto, en Alta Córdoba.

La fecha prevista para el partido era el fin de semana del sábado 28 o domingo 29 de noviembre. El ganador de esa llave avanzará a las semifinales del Torneo Clausura.