Tras cerrar su ciclo con la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Nicolás Otamendi ya cambió el foco y comenzó a pensar exclusivamente en River Plate. El experimentado defensor sorprendió al entrenador Eduardo "Chacho" Coudet con un llamado para comunicarle que está listo para incorporarse al plantel y que, si lo considera necesario, puede jugar este mismo fin de semana.

El zaguero, que ya había firmado su contrato con el Millonario antes de viajar al Mundial, se tomará unos días de descanso, aunque dejó en claro que quiere sumarse cuanto antes al equipo para afrontar el compromiso del sábado frente a Barracas Central, por el Torneo Clausura.

Quiere estar cuanto antes

Consciente del delicado presente futbolístico de River, Otamendi no quiso perder tiempo y se puso a disposición del cuerpo técnico.

El defensor sabe que el conjunto de Núñez necesita soluciones urgentes en la última línea, especialmente después de la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, donde cayó 3-1 ante Aldosivi y dejó muchas dudas en defensa.

Las actuaciones de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero volvieron a quedar bajo la lupa, por lo que la llegada del ex Benfica aparece como una respuesta inmediata a una de las principales necesidades del equipo.

Jerarquía y liderazgo

Con una extensa trayectoria internacional y más de 60 partidos con la Selección Argentina, Otamendi desembarca en River no solo para aportar experiencia dentro de la cancha, sino también para asumir un rol de liderazgo en el vestuario.

Su incorporación representa uno de los movimientos más importantes del mercado para el conjunto dirigido por Coudet, que busca recuperar protagonismo tras un comienzo de semestre por debajo de las expectativas.

¿Debuta el sábado?

Si el cuerpo técnico considera que está en condiciones físicas y futbolísticas, Otamendi podría hacer su estreno oficial con la camiseta de River el próximo sábado desde las 19.15, cuando el Millonario reciba a Barracas Central en el estadio Monumental.

El encuentro será una oportunidad para que River deje atrás el golpe sufrido en la Copa Argentina y empiece a recuperar confianza en el inicio del Torneo Clausura, donde intentará volver a posicionarse como uno de los principales candidatos al título.